‘Mektupla oy’ tehlikede

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OY pusulalarının posta yoluyla gönderilerek seçmenler tarafından doldurulup geri gönderilmesi ile seçim günü arasında sadece 13 günün bulunacağına dikkat çekilirken, zamanında gönderilmemesi veya postada gecikmeler yaşanması halinde bu oyların sayım dışı kalacağı belirtildi. Thüringen Eyalet Seçim Kurulu Başkanı Holger Poppenhaeger, “Oylarının sayılacağından emin olmayanlar en iyisi seçim günü sandık başına giderek oyunu kullansınlar veya oy pusulalarını alır almaz derhal geri göndersinler” tavsiyesinde bulundu. Dresden Seçim Kurulu Başkanı Sven Mania ise mektupla oy kullanılmasında riskin çok yüksek olduğunu belirtirken, “En iyisi ve en sağlamı sandık başına gitmek” dedi.

CİDDİ RİSKLER VAR

Berlin Seçim Kurulu Başkanı Stephan Bröchler de genelde oy pusulalarının seçmenlere gönderilmesi ile doldurulup geri gönderilmesi arasındaki sürenin 6 hafta olduğunu hatırlatırken, “Bu kez sadece 13 gün var. Bazı bölgelerde oy pusulaları seçmenlere ancak 10 Şubat’ta gönderilebilecek. Zamanında geri gönderilip sayımlarda dikkate alınmasında ciddi sıkıntılar yaşanması riski çok yüksek” açıklamasında bulundu. 2021 yılındaki genel seçimlerde 22 milyon seçmenin mektupla oy kullandığı belirtilirken, her 4 seçmenden birinin oy pusulasının zamanında ulaşmaması halinde 5.5 milyona yakın oyun boşa gideceğine dikkat çekildi. Ayrıca 2021 yılında yurt dışında yaşayan 129 bin seçmenin oy kullandığı hatırlatılırken, özellikle yurt dışından posta yoluyla oyların zamanında ulaşmasında sıkıntılar yaşanabileceğine de işaret edildi.