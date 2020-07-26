'Mektup gönderme, geldiğinde sor'

23 Temmuz tarihli yeni genelgede, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına gönderilen mektupların yanlış olduğu ve bundan vazgeçilmesi istendi. Ancak İçişleri Bakanlığı, yine de, “2000’den sonra gizlice Türk vatandaşlığı aldınız mı?” sorusundan vazgeçmedi. Bakanlık, sadece somut ve şüpheli durumlarda yine sadece Türkiye kökenlilerden 01 Ocak 2000 tarihinden itibaren Türk vatandaşlığına geçip geçmediğinin sorulmasını istedi. Sorgulamanın herkese ve her durumda yapılmaması özellikle belirtilen genelgede, “Burada tekrar vurguluyorum. Sadece somut durumlarda incelenmeli. Örneğin Alman kimliği ve pasaportu için yapılan başvurularda sorulabilir. Sizden ricam, tüm ilgili memurlara bu bilgiyi derhal aktarmanız” sözleri yer aldı.

MEKTUP GÖNDERİLMİŞTİ

KRV Eyalet İçişleri Bakanlığı 06 Kasım 2019 tarihinde tüm eyaletteki vatandaşlık dairlerine genelge göndererek 01 Ocak 1996 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında Alman vatandaşlığı Türkiye kökenlilere 01 Ocak 2000’den sonra tekrar Türk vatandaşlığı alıp almadıklarının incelenmesini istemişti. Eyaletteki bazı vatandaşlık daireleri de genelgeye dayanarak belirtilen tarihlerde Alman vatandaşlığı alan Türkiye kökenlilere mektup göndererek bu soruyu sormuş ve zorunlu olarak cevap verilmesini istemişti. Türkiye kökenli Alman vatandaşları gönderilen mektupla zan altında bırakılmıştı. Gelsenkirchen Vatandaşlık Dairesi mektuplardan dolayı özür dilemişti. Ali VARLI / BERLİN

YEŞİLLER VE SPD ÇIKARDI

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller koalisyon hükümeti döneminde Alman Vatandaşlık Yasası değiştirilmişti. 1999 yılında yapılan değişiklikle 01 Ocak 2000’den itibaren Türkler çifte vatandaşlık hakkından men edilmişti. Alman vatandaşlığını alan Türkiye kökenliler, 2000 yılından önce Türk vatandaşlığına başvuru yaptıkları halde ağır işleyen bürokrasi nedeniyle kimilerinin başvurusu yasa yürürlüğe girdiği tarihten sonra Türk makamlarınca onaylanmıştı. Bu durumda olanların bir bölümü de 2000’li yılların başında Alman makamlarını bilgilendirdikleri için Alman vatandaşlığını yitirmişti. Çok sayıda kişi mağdur olmuştu.