‘Mekânın Sesi’ Villa Stuck’ta

‘Sound of Spaces’ adı verilen müzik sesleriyle görselliğin birleştirildiği sanatsal işlerde, günlük kullanılabilir mekân eşyalarının ortam sessizliğini nasıl bozabileceği üzerine denemeler yapan Nevin Aladağ, izleyicileri estetik bir gezintiye çıkarıyor. Münih Sanat Akademisi’nde eğitim gördüğü 90’lı yıllardan bu yana notalı ve doğal sesleri görsel imgelerle harmanlayarak, yeni sanatsal dönüşümler içerisinde yorumlayan Aladağ, ayrıca video yerleşimleri, heykel ve resimlerle zenginleştirerek bütünsel bir çalışma sunuyor. Geçen Temmuz ayında İstanbul’daki sergisinden de çalışmalar bulunan Nevin Aladağ’ın Münih ‘Villa Stuck’ sergisi 20 Şubat 2022 tarihine kadar görülebilir.
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