Mehmet’i kurtarmak için suya atladı ama...

5 çocuk annesi Gülhan E. ile iki arkadaşı, çocuklarıyla birlikte Hessen-Trebur’dan geçen Ren Nehri kıyısında gezintiye çıktı. Bir an dalgınlığın ardından 5 yaşındaki Mehmet’in olmadığını gören anne o anda panikledi. Büyük oğlu kardeşinin nehre düştüğünü söyleyince de hemen sula atladı. Onun peşinden de 14 yaşındaki kızı nehre girdi. Akıntının çok güçlü olduğu nehirde Mehmet’i arayan anne ile kızı, kıyıda dolaşan iki kişi tarafından boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı. Nehirden kıyıya çıkarılan anne, oğlunun nehirde olmasına dayanamayınca çevresindekilerin tutmaya çalışmasına rağmen tekrar nehre atladı. Bu kez akıntıya kapılan kadına kimse yardım edemedi. Anne ve oğlunun cesedi nehirden çıkarıldı. 41 yaşındaki Rıdvan E., 30 yaşındaki eşinin ve 5 yaşındaki oğlunun ölüm haberini iş için bulunduğu Türkiye’de öğrendi. Rıdvan E.’nin erkek kardeşi 35 yaşındaki Okan E. Alman gazetelerine verdiği bilgide Mehmet ve annesi Gülhan’ın yüzme bilmediklerini söyledi. Görgü tanıkları ilk ifadelerinde çocuğun kaza sonucu nehre düştüğü yönünde polise bilgi verirken, Gross Gerau polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.