Mehmet Yaşın’ın 40. yılına özel Londra’da kutlamalar

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Mehmet Yaşın’ın şiirleri ve edebi çalışmaları, 1973 yılından itibaren Kıbrıs Türk gazetelerinde, 1977’den bu yana Kıbrıs Rum gazetelerinde ve 1979’dan itibaren Türkiye sanat dergilerinde yer aldı. 1980’den bu yana ise Yunanistan, İngiltere ve Avrupa’nın diğer şehirlerinde yayımlanan eserleri, bugüne kadar 24 dile çevrildi, 11 ülkede kitap olarak basıldı ve 43 ülkede okundu. Sanatçının eserleriyle, müzisyenler, tiyatro grupları ve film yönetmenleri iş birliği yaparak çeşitli sanatsal projeler yaptı. Özellikle şiir enstalasyonları, Fransa, Portekiz, Brezilya, Lübnan, Rusya ve Kıbrıs’ta sergilendi ve Belçika’da bir müze koleksiyonunun bir parçası. Bu kutlamalar kapsamında Londra’da 13 Eylül 2024 tarihinde Haringey Kıbrıslılar Merkezi’nde bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte Mehmet Yaşın’ın üç dilde şiirleri okunacak, şairin çalışmaları üzerine sohbet edilecek ve kitaplarının tanıtımıyla imza günü gerçekleştirilecek. Etkinlik, saat 19.30’da başlayacak.