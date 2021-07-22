Mehmet Kaymakcı anısına anıt heykel

TÖREN için Kaymakcı’nın memleketi Haymana’dan Hamburg Nord İlçe Belediyesi’nin özel davetlisi olarak aile üyeleri de katılıp konuşma yapacaklar. Hamburg’da 2010 yılından beri unutturulan ırkçı şiddet kurbanlarının toplum vicdanına kazınması için çaba gösteren Ramazan Avcı İnisiyatifi öncülüğünde ve Mölln vahşetinde üç yakınını kaybeden Faruk Arslan ile Haymana Kültür ve Eğitim Derneği tarafından, Hamburg-Nord İlçe Belediye Meclisi üyeleri ve Belediye Başkanı Michael-Werner Boelz’ün katkılarıyla düzenlenen törene, Hamburg Belediye Başkanvekili Katharina Fegebank, Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosluğu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılacak. Irkçılık karşıtı dayanışma göstermek isteyen herkese açık olan tören, koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenecek.

Belediye Başkanı Michael-Werner Boelz

MECLİSİN ORTAK KARARI

Hamburg-Nord İlçe Belediye Meclisi’nde, SPD, CDU, Yeşiller, Sol Parti ve FDP, ırkçı cinayetin işlendiği parka anıt heykel, üzerinde Türkçe, Almanca ve İngilizce bilgilendirme yazısı bulunan levha dikilmesi kararı almıştı. Heykeli Vietnamlı heykeltıraş Văn Ngân Hoàng tasarlayıp yaptı. Văn Ngân Hoàng, geçen yıl benzer bir anıt heykeli, 21 Ağustos 1980’de ‘Manfred Roeder’ neonazi terör grubunun Halske Caddesi’nde gerçekleştirdiği kundaklamada hayatını kaybeden Vietnamlı mülteciler Ngoc Nguyên ve Anh Lân Dô anısına geçen yıl yapmıştı.

24 TEMMUZ 1985’DE NE OLDU?

İnşaatlarda duvar ustası olarak çalışan ve 24 Temmuz 1985’de iş dönüşü uğradığı ‘Bei Ronnie’ adlı lokalde üç neonazi tarafından tacize ve ağır hakaretlere maruz kalan Mehmet Kaymakcı, lokali terk ederek evin yolunu tuttu. Kaymakcı’yı takip eden üç neonazi, Hohe Liedt Caddesi’nde bayıltana kadar dövüp, yol kenarındaki Kwittsmoor Parkı’nın çalılıklarının arasına sürüklediler. Mahkeme tutanaklarına göre neonaziler burada buldukları, 94 kg ağırlığındaki bir beton bloğu kaldırıp Kaymakcı’nın kafasına bıraktılar. Katillerin mahkemede “Türk’ün işini bitirmek istedik” şeklinde ifadelerine rağmen ırkçı motifin göz ardı edildiği davada, gençlik ceza yasaları kapsamında 20 yaşındaki Frank-Uwe P. ile 19 yaşındaki Mario B. 7 yıl, 20 yaşındaki Bernd M. ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.