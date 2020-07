Mehmet Kaymakçı, 35 yıl sonra ilk kez anıldı

RAMAZAN Avcı İnisiyatifi’nden Gürsel Yıldırım’ın, Mehmet Kaymakçı, cinayet ve mahkeme süreci hakkında bilgi vermesinin ardından, Kaymakçı’nın Türkiye’de yaşayan yakınlarının mesajı okundu. Daha sonra Hamburg Nord İlçe Belediye Başkanı Michael Werner-Boelz, bir konuşma yaptı. 35 yıldır unutulan ırkçı şiddet kurbanını anmanın, ırkçılıkla mücadelenin bir gerekliliği olduğunu belirten Werner-Boelz, şunları söyledi: “Bunu ırkçı şiddet kurbanlarının yakınlarına borçluyuz. Dünyanın en özgür ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Ama bu özgürlük, açık ve çok kültürlü toplumun düşmanları, ırkçılar tarafından saldırılara maruz kalıyor. Federal Almanya’nın kuruluş aşamasında eski naziler en üst makamlarda görev alabildiler. Örneğin Başbakanlık Sözcücü Hans Glopke, Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Hans Filbinger gibi. Aşırı sağ parti AfD parlamentoda. Mehmet Kaymakçı’dan beş ay sonra Hamburg’da bu kez Ramazan Avcı ırkçılar tarafından katledildi. Bunlar sadece birkaç örnek.”

“Bu ülkenin ve yaşadığımız kentin tarihine baktığımız zaman ne yazık ki devlet birimlerinin en azından bazı bölümlerinin aşırı sağ ile mücadelede görevlerini yerine getirmediklerini görüyoruz. Bunu NSU cinayet serisinde gördük, şimdi gündemde olan Hessen polis teşkilatı kaynaklı ölüm tehdidi içerikli mektuplarda görüyoruz. Devlet kurumları ve devlet temsilcileri her bireyin anayasa ile güvence altına alınmış olan can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadır. Aşırı sağcıların işlediği suçlar ferdi olaylar değildir. Bunların arkasında kendini nefret suçu olarak gösteren ve her gün yeniden kendi gösteren kurumsal ırkçılık yatmaktadır. Buna izin vermemeliyiz. Irkçı suçlar, topluma bir saldırıdır. Irkçı saldırı ve cinayetleri toplum vicdanında canlı tutmak, onlarla mücadelenin bir yoludur. Bu nedenle ilçe belediye meclisi olarak oy birliğiyle, buraya Mehmet Kaymakçı’nın anısına, ırkçılığı lanetleyen bir tabela asmaya karar verdik. Tüm çabamla bu kararı en geç önümüzdeki yıl hayata geçirmeye söz veriyorum.” Barış Öneş

‘IRKÇILIK NAZİ DÖNEMİYLE BİTMEDİ’

Hamburg Eyalet Parlamentosu SPD milletvekili Barış Öneş de kısa bir konuşma yaparak, daha önce Mehmet Kaymakçı adını duymadığını, duyduğunda ise hemen bir araştırma yaptığını söyledi. Almanya’nın kalkınması için ‘misafir işçi’ olarak memleketi Haymana’dan Hamburg’a gelen Kaymakçı’nın ırkçılığın kurbanı olduğunu belirten Öneş, “İkinci Dünya Savaşı sonrası, nazi döneminin sonuyla ırkçılığın da bittiği sanıldı. Ama o insanlık düşmanı ideolojinin halen toplumda var olduğu acı bir şekilde görüyoruz. Irkçılık farklı şekillere bürünerek toplumda yer edinmeye çalışıyor. Tüm demokrat güçlerin ortak çabası ırkçılıkla mücadele etmek yönünde olmalı” dedi.

YEĞENİ TELEFONLA BAĞLANDI

Mehmet Kaymakçı’nın Hollanda’da yaşayan yeğeni Dilan Sıkı, telefonla anma törenine bağlanarak, amcasının ırkçı karşıtları tarafından aradan 35 yıl geçse de unutulmamasının kendilerine bir nebze olsun teselli verdiğini söyledi. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür eden Sıkı, “Önümüzdeki yıl anı plaketi açılış törenine bizzat katılıp acımızı paylaşan sizlerle tanışmak ve dayanışmanız için şükranlarımı sunmak istiyorum” dedi. Anma töreni, bir dakikalık saygı duruşu ve ardından bırakılan çiçeklerle son buldu.

24 TEMMUZ 1985’DE NE OLDU?

Mehmet Kaymakçı, 24 Temmuz 1985’de Langenhorn’da ‘Bei Ronnie’ adlı bir lokalde üç Alman genciyle tanıştı. Polis raporuna göre, üç neonazi Mehmet Kaymakçı ile siyaset hakkında tartıştı ve ardından ırkçı hakaretlerde bulunup, aşağıladılar. Üç neonazi, lokalden çıkıp eve giden Kaymakçı’ya Hohe Liedt sokağında saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen Kaymakçı’yı bayılana kadar döven neonaziler, sonra da Kiwittsmoorpark’ın kenarındaki çalılıklarının arkasına çekip orada boğmaya çalıştılar. Başarılı olamayınca da orada buldukları 94 kilo ağırlığındaki bir beton bloğu kaldırıp, Mehmet Kaymakçı’nın kafasının üzerine bıraktılar. Kaymakçı, olay yerinde can verirken katiller kaçtı. Cinayetten kısa bir süre sonra Frank-Uwe P., Mario B. ve Bernd M. isimli üç ırkçı katil tutuklandı. Yargılanmalarına ise Mart 1986’da başlandı. ‘Ölümle sonuçlanan adam yaralama’ ve ‘cinayete teşebbüs’le yargılanan katiller, duruşmada suçlarını itiraf ederken, “Türk’e ağzının payını vermek istedik” dediler. Buna rağmen savcılık ve mahkeme heyeti ırkçı motif ve ırkçı gençlerin neonazi gruplarla bağlantılarını görmezden geldi.

