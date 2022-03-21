‘Mehmet Akif Ersoy ve Asım’ın Nesli’ konferansı

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NÜRNBERG Seren Event salonunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa, Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Recep Sönmez, Ayasofya-i Kebir Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu, Nürnberg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Dr. Mune Savaş, Din Hizmetleri Ataşesi Fuad Gökçebay, Kuzey Bavyera Eyalet Birlik Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu, DİTİB Fürth Dernek Başkanı ve Eyalet Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Refet Avcı, Saadet Nürnberg Bölgesi Bölge Başkan Yardımcısı Musa Tamer, Saadet Avrupa Sosyal İşler Başkanı Bahri Tükenmez, Kuzey Bavyera Eyalet Birliği’ne bağlı derneklerin başkanları ve din görevlileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu, “Almanya’da yaşayan millet varlığımızın milli manevi değerler noktasında bilinçli nesillere sahip olabilmesi için dini inanç ve milli kimliğini muhafaza etmede onlara rehberlik etmek üzere yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde bu yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü vesilesiyle cennet vatanımızı bizlere emanet etmek için canını seve seve feda eden şehitlerimizi anmak, İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde merhum Mehmet Akif Ersoy’u yad etmek üzere ‘Mehmet Akif Ersoy ve Asım’ın Nesli’ adlı konferans ve Kur’an ziyafeti programı icra etmekteyiz” dedi.

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‘BİZDEN SONRAKİLER DE FAYDALANSIN’

Çanakkale Zaferi’nin dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu ve tarihin akışı üzerinde Türk milleti için belirleyici bir rol oynadığını belirterek söze başlayan Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Recep Sönmez ise zaferin önemini vurguladı. Sönmez, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatından örneklerin anlatıldığı programda, Ersoy’un ‘Safahat’ isimli külliyatının altıncı kitabı olan ‘Asım’ üzerinden alıntılar yaparak gençlere birer Asım olmaları yönünde telkinde bulundu. Sönmez, “Bize bu eseri bırakan insanların ruhuyla geleceğe taşımak için bir çaba içinde olmalıyız ki, gelecektekiler de bizden faydalansın. Biz, nasıl 100 yıl önceki ecdadımızdan faydalanıyoruz, gelecekte yaşayacak olanların da bizden bir şey almaları için çaba sarf etmeliyiz” dedi. Programda, Sönmez, Ayasofya-i Kebir Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu ve bölge din görevlileri Kur’an-ı Kerim okudu.

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