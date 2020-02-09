‘Mehmet Abimizi kaybettik’

ADANA’nın Kozan ilçesinde 1948’de doğan Mehmet Aktan, Ankara Üniversitesi’nde gazetecilik öğrenimi gördükten sonra 1971’de Almanya’ya geldi. Hannover ve Münih’te yüksek öğrenime devam ederken gazeteciliğe başladı. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde, Almanya’daki Türkçe gazete ve radyo yayınlarını konu alan doktora çalışması ‘Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki Yabancı İşçiler İçin Medya’yı 1979’da tamamladı. Başta Milliyet gazetesi olmak üzere çeşitli yayın organlarında muhabir olarak çalışan Aktan, Hürriyet, WDR Köln Radyosu, Deutsche Welle ile TRT’deki haber ve röportajlarıyla Türkiye kamuoyuna bu ülkedeki siyasal, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmeleri aktardı.

İŞİNE DÜŞKÜN, TİTİZ GAZETECİ

Kamuoyu Mehmet Aktan’ın vefatını, uzun yıllar ona destek veren, son yıllarını geçirdiği bakımevine yerleşmesini sağlayan ve onu yalnız bırakmayan gazeteci Tuncay Yıldırım’ın açıklamasıyla öğrendi. Yıldırım’ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya yönelik yorumlarda, Mehmet Aktan’ın araştırmacı, titiz, ilkeli gazeteciliği, çalışkanlığı, işine düşkünlüğü, dürüstlüğü, adil oluşu, yardımseverliği, nezaketi ve nüktedanlığı vurgulandı.

DW’de yayımlanan ‘Türk basınının duayen ismi Mehmet Aktan hayatını kaybetti’ başlıklı haberde de “Çalıştığı yıllarda Federal Meclis’ten Türk mahallesine kadar her yerde tanınan bir sima olan Mehmet Aktan, farklı konuları özenle işleyebilme konusundaki yeteneğinin yanı sıra, mesleğindeki titizliğiyle, haberlerini defalarca kontrol etmesiyle bilinirdi” denildi.

‘TAKİPÇİ DEĞİL, YOLDAŞ OLDU’

Mehmet Aktan’la uzun yıllar Milliyet gazetesinde çalışan Recai Aksu da sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı: “Gerçek bir gazeteciyi, Mehmet Aktan’ı, Mehmet Abi’yi, kaybettiğimizi öğrendim. Tam bir basın neferidir. Binlerce haberiyle Almanya’nın tarihini yazmıştır, henüz internetin olmadığı dönemde, uçaklara yetiştirdiği negatif ruloları, fotoğraflarıyla Almanya’nın görsel belleğidir. Westerwelle’sinden Angela Merkel’ine siyaset sahnesine yeni adım attıkları andan başbakanlıklarına kadar eşlik etmiştir Alman siyasetçilere. Türkiye kökenli siyasetçi, aydın ve sporcunun sadece takipçisi değil, yoldaşları olmuştur. Tüm bunları hep Mehmet Aktan alçak gönüllüğüyle yapmıştır. Kimsenin canını yakmadan, nasırına basmadan. Hep o Mehmet Aktan üslubuyla, saygılı, hoşgörülü ve hümanist yaklaşımıyla...”

Aktan, en son beş yıl önce Köln’de kendisi için düzenlenen ‘Onur Akşamı’ etkinliğinde meslektaşları ve dostlarıyla bir araya gelmişti.