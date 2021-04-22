Meğer siyasi hayatının en acı kararıymış!

İLK kez aday gösteren Yeşiller’in başbakan adayının kim olacağı merak konusuydu. Partinin Eş Genel Başkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck arasındaki adaylık yarışı ise kamuoyuna çok yansımadı. Yeşiller Partisi eş genel başkanları kameraların karşısına geçerek kamuoyuna başbakan adayının kadın eş genel başkanları Annalena Baerbock olduğunu duyurdu. Başbakan adayının basın önünde büyük bir uyum içinde belirlendiği görüntüsü verilse de Robert Habeck’in Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.

KADIN OLMASI KRİTERMİŞ

Robert Habeck, başbakan adaylığından vazgeçme kararını siyasi hayatındaki en acı karar olduğunu belirtti. Habeck, “Hayatta bu ülkeye başbakan olarak hizmet etmekten başka bir şey istememiştim. Ancak seçimlerden sonra bunu gerçekleştiremeyeceğim” dedi. Habeck’in Zeit gazetesinin bir sorusuna verdiği yanıt kararın hiç de harmoni içinde alınmadığı şüphesi uyandırdı. Habeck, gazetenin “Başbakan adayınıza karar verirken hangi kriter belirleyici oldu” sorusuna, “Annalena’nın erkek ağırlıklı seçim yarışında kadın olması merkezi kriterdi” dedi. Bu açıklama, Habeck’in, Annalena’nın kendisinden daha iyi olduğu için değil kadın olduğunu vurgulamak için söylediği yorumlarına neden oldu.