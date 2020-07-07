Meğer koronavirüsten öldüren genler 28 bin yıllık mirasmış!

ALMAN ve İsveçli bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilen koronavirüs salgının gen araştırmasında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Bilim insanları koronavirüsün genetik şifresi hakkında yaptığı araştırma sonucunda salgının, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

SALGIN 28 BİN YILLIK MİRAS

Neanderthaller, Buz Çağı’nda Avrupa’da yaygın olarak yaşamış ve soyu tükenmiş bir insan türü olarak biliniyor. Bilim insanları, koronavirüse karşı olan insan bağışıklığının zayıflığını, insanların günümüzden yaklaşık 28 bin yıl önce yaşamış bu insan türünden miras kaldığını ileri sürdü. GEN BANGLADEŞ’TE DAHA YAYGIN BULUNUYOR

Bilimsel çalışmada tespit edilen söz konusu genin, Avrupa’daki insanların yaklaşık yüzde 8’inde ve Amerika’daki insanların yaklaşık yüzde 4’ünde tespit ettikleri ifade edildi. Diğer yandan koronavirüse karşı ölme riskini artıran bu gen, Güney Asya’da yaşayan insanlarda ve özellikle Bangladeşliler’de daha yaygın bulunduğu belirtildi.

GENİN KORONAVİRÜSLE İLİŞKİSİ

Araştırmada, koronavirüs hastalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu genlerin bağışıklık sisteminin virüse karşı verdiği tepkiyi etkileyerek insanların ciddi şekilde hastalanma veya ölme olasılığını artırdığı öne sürüldü. Bilimsel araştırmayı yürütenler, çalışmalarında üçüncü kromozomda bulunan Neandertal genetik sekansına sahip olmanın ‘kişide ciddi SARS-CoV-2 enfeksiyonu yarattığını ve ana genetik risk faktörü’ olduğunu söyledi.

NEANDERTALLER KİM?

Bilim insanları bu insan türünün kalıntılarına ilk olarak dünya üzerinde Hırvatistan’da rastlamıştı. Neandertaller, on binlerce yıl önce insanlarla birlikte yaşayan ve görünüş ve boyut olarak insanlara çok benzemelerine rağmen daha bodur ve daha kaslı bir türdü.