Medyada ‘para karşılığı bilgi alışverişi’ tartışması

Bild gazetesinin özel haberine göre Spiegel dergisine 2018’de 6 bin 200 euroluk fatura kesildiği belirtildi. Diekmann’ın 2019’da DFB tarafından resmi danışman olarak görevlendirildiği belirtilirken, bu tarihten sonra Spiegel dergisinde futbol federasyonuyla ilgili olumlu haberlerin yayınlanmaya başladığı kaydedildi. Kurt Diekmann’ın, DFB’de resmi görevlendirilmesinden sonra bile Spiegel’e yazdığı e-mail’de bundan sonra verdiği bilgiler karşılığında yine de para alıp almayacağını sorduğu, derginin spor redaksiyonu tarafından da bu soruya iş birliğinin geçerli olduğu ve bilgi için para ödeneceği cevabı verildiği belirtildi. Spiegel dergisi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Diekmann ile 2016-2019 yılları arasında iş birliği yapıldığı ve 2020’de kendisine fatura ödenmediği vurgulandı.