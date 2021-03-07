Medya dünyasının acı kaybı!

Gazeteci, yazar, ressam, tiyatrocu ve eski futbolcu Hakan Dilek, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanserine yenik düştü. Dilek, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazeteci Hakan Dilek’in ölümünü duyuran ünlü yazar Sunay Akın, “Ah be Hakanım… Hani hep tutacak, hiç bırakmayacaktık birbirimizi” ifadesiyle duyurdu.

59 yaşında hayata veda eden Hakan Dilek, 9 Mart Salı günü memleketi Samsun’da Derecik Mezarlığında toprağa verilecek.

Hakan Dilek kimdir?

1962 yılında Samsun’da doğan Hakan Dilek, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Bölümü/Heykel Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. "...yagmur diner, soğuktur biter dallarda çiçeklenir ağaçlar-acı dinmez belki- / akşamüstü saksılarla süslenir balkonlar, eski günlerini anlatan amcalar sandalyeleriyle kahve önlerinde, Balat'ta sahaflar ve eskiciler konuşur, miladi bir şıklıkla açar penceresini göğsünde mahalleyi taşıyan teyzeler / cemreler iner havaya suya toprağa; duvar üzre düşürdüğümüz sözcükleri unutma..."-h.dilek-

Hakan Dilek, 1996/97 yıllarında Hürriyet grubunda Gazete Pazar Spor Eki’nde Editör, 1998 yılında Sabah Dergi Grubu Kent Belediye Dergisi Yazı işlerinde, 1999/2000 yılları arasında Net-Bul.com’da Yazı işleri Müdürü, 2001 yılında İXİR-Chivi.com (Krampon.com futbol portalı)’da editörlük yaptı. "...'bir ömür yetmez ki' demişti... Bir ömürde mi yaşadık bunları? Bir ömürde mi? Hepsini yaşadık sayabilir miyiz? Ya da bir ömür yetti mi bize? Yasadigimizsa aslolan yasamadiklarimiz ne ki?.."-h.dilek-

Değişik yayın organlarında müzik, sinema, resim ve felsefe üzerine yazılar yayınladı. 2001 yılında eski futbolcularla yaptığı söyleşilerden oluşan ilk kitabı Mahallenin En Şık Abileri çıktı. "...titrek ve sarı ışıklar düşüyor yağmurun yikadigi yola / bir baykuş ötüyor fundaliklarda / gelip geçen kamyonların gürültüsünü dinliyorum ıslak yorgunluguyla korkak: çocukluğumun / uzakta bir keman sesi annem ağlıyor / ağlarken hatırlıyorum annemi hep: bitmiyor..."-h.dilek-

İkinci kitap İşte Böyle Bir Şey 2002’de, O Gol Kaçmazdı üçüncü kitap olarak aynı yıl, dördüncüsü Maçı Kaybettik Ama Zemin Futbol Oynamaya Müsait Değildi 2003 Ekim’inde vitrinlerdeydi. Bunları 2006 Yılında Top Yuvarlaktır adlı kitap izledi. "...ilk öğretmenim babamdı benim, yoksul evimizin salonu dershanemiz / kendi yaptığı tahtanın başına geçer eğreti harflerimi düzeltirdi o kocaman elleriyle, bütün yanlışlarımızı nasıl düzelttiyse bir bir; ben babamı özledim ben babamı özledim..."-h.dilek-

2001-2003 Radikal Gazetesi Futbol Eki’nde Siyah-Beyaz Yıllar, 2003 yılında Sabah Gazetesi Pazar Eki’nde Mahallenin En Şık Abileri adlı köşesinde yazdı. 2003 Mayıs’ında NTV’de yayımlanan ve Beşiktaş Futbol Takımı’nın kuruluşundan günümüze tarihini anlatan Kartalın Yüzyılı adlı belgeselini hazırladı. "...bazen bütün renkler birden solar, zamanın kuytusunda birikir hayat / uzaklaşan bir gemi gibi güzeldir geçen zaman / sislense de gökyüzü bir şarkı gibi düşer aklına o günler; ah o günler..."-h.dilek-

2003 Ekim ayında Türkiye Spor Yazarları Genel Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirdiği Mahallenin En Şık Abileri adlı akrilik resim sergisiyle Metin Oktay’dan Can Bartu’ya, Tanju Çolak’tan Aykut Kocaman’a 25 eski futbol yıldızını tuvallere aktardı. "...babam 'gitti' bi gün oysa ayrılık nedir bilmezdim..."-h.dilek-

2003-2004 Yıları arasında Kanal D-NTV ve CNN’de futbol yorum programlarına katıldı. "...bu sabah sevgili sözlerin gibi düştü toprağa yağmur / üstüm başım kelimelerinle doldu bu sabah..."-h.dilek-

2009’da Sunay Akın’ın TV8’de yayımlanan Hayat Deyince adlı programın dış çekimlerini, senaryosunu, seslendirmesini yapan Hakan Dilek, Samsun’un Çarşamba İlçesi için Bir Kasabanın Gizli Tarihi!, Trabzonsporlu eski futbolcularla yaptığı söyleşilerden derlediği Kutupyıldızı, Beşiktaş adına Köyiçi’nde Başladı Her Şey, İstanbul’da eski 1. Lig takımlarının bulunduğu Vefa, Kasımpaşa, Feriköy, Beykoz, Karagümrük için eski futbolcular ve değişik yaş/meslek gruplarından insanla yaptığı Sen Güzel İstanbul! adlı yağlıboya resim/kitap/sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyordu. "...oğlum sen sapsarı bir ışık huzmesi gibiyken daha / elbet oğlum büyüdün de biliyorum / okullar da bitti sonunda / ekmek derdi sardı seni bilmem mi-uzak düştük biz seninle-sonra oğlum ağaçlar büyüdü seninle gökyüzü sonra / yollar büyüdü oğlum iki dünya arasında / hasret büyüdü daha da, yoksullugumuz büyüdü arada / bilmediklerim çoğaldı bildiklerimin arkasında/ seni boynu bükük koduysam bundan, içimde büyüyen ne varsa bundan / uçan kuşlar hatrına, susuyorsam...."-h.dilek-

Samsunlu çok yönlü sanatçı Hakan Dilek, ayrıca Bi De Ben Anlatiim adlı tek kişilik gösterisiyle Türkiye’yi turluyor ve büyük beğeni topluyordu. ''...her şeyi unutmuş gibi duruyoruz fotoğraflarda / yitirmediğimiz bi çocukluğumuz var oysa elinde bembeyaz bir bastonla karanlıkta ilkokumamızdan kalan o şarkıyı söylüyor...''-h.dilek- "...erkendi pasaport iskelesine yağmur yağıyordu, yüzündeki gülümsemeyi bir su damlasına yakıştırıyordum / atilla ilhan körfezde bir vapura eklenmişti ah gibi taşıyarak 'deniz'i; peşinde bir şiirin ayak izleri..."-h.dilek- "....gelir güneş yüzlü insanlar bulutlarla gelir yıldızlarla / annelerin yüzü güler kederli babaların ay yanığı tenleri güler, öğretmenler, okullar, defterler; kem talihi hüzünle yürüyenlerin / keder de öğretmenler de anneler de güler ve sevinerek durduğun şu kıyı / umudun salıncağında çocuklar; binbir umutla..."-h.dilek- ''...sesleri omuzlarının üzerindeki tozları siliyor zamanın, terkisinde kamçı izleriyle koşuyor atlar kan ter içinde ilkgençliğini bütün zamanların; bir ağaç bir türküye nasıl benzeyebilir? / alfabeden devşirilmiş harflere anıyorum yitirdiğim dostları, saçlarımda geceler geziniyor / bitiyor acı yürüyor keder; bir şarkıda efkar sözcüğü geçiyor ve altını çiziyor çocuklar...'' -h.dilek- "...adımızı ağaçlara kazdığımız o çakı / dilim dilim ay parçası nehir dağınıklığı, yakan top ve saklambaç, elim sende ve bizden size kim düşe / geldi asıldı boynumuza çocukluğumuz; elma dersem hüzün armut dersem keder şimdi..."-h.dilek- "...insanın her sabah içinden yolculadığı bir gemi var, elinden bir çocuk gibi tutarken kıyıda gündoğumu / kiminin içinde o soru: nereye / bembeyaz bir geminin ardında işte martıların peşine düştüğü yolculuklara; oraya ki unutma bir yolculuktur senin ömür dedigin..."-h.dilek- "...sevdalardi yollarda uzun uzun beklediğmizdi / kardeşimdin usul usul ağıyordu içimizdeki hüzün..."-h.dilek-

