Meclis’te ‘zorunlu aşı’ düğümü

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AŞI zorunluluğu konusunda destek isteyen Yeşilleri Partisi’nden Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Meclis’te yaptığı konuşmada “Bu ülkenin insanları bıktı. Şu pandemiyi bitirelim, virüsten kurtulalım, sonra özgürlüğe dönelim“ dedi. Habeck, gönüllülük esasına dayalı aşılamayla, toplumda temel korunma sağlanamayacağını ifade etti.

‘HEPİMİZİ ÖZLEDİĞİ ŞEY BU’

18 yaş üstündeki herkese aşı zorunluluğu savunan SPD’li Heike Baehrens de virüsün öngörülemediğini belirtti. Almanya’nın şu anda Avrupa’da en yüksek insidansa sahip ülke olduğunu ve hastanelerdeki yoğun bakımların yeniden sınırda olduğunu kaydetti. Baehrens, “Başka bir enfeksiyon dalgası nedeniyle zor duruma düşmemek için temel koşulları yaratmalıyız” dedi. Baehrens, ne kadar çok kişi aşılanırsa, sosyal hayata kısıtlama olmadan o kadar hızlı dönebileceğini kaydederken, “Hepimizin özlediği şey bu” diye konuştu. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), Meclis’te yaptığı konuşmada aşı zorunluluğunu savunurken, tüm ülkenin bilimsel bilgiye karşı çıkan bir grup insan tarafından ‘rehin tutulduğunu’ söyledi. Çoğunluğun onları beklemek zorunda kalması bile ‘gurur verici’ olduğunu kaydeden Lauterbach, meselenin enfeksiyonları değil, ciddi hastalıkları önlemek olduğunu bir kez daha ileri sürdü.

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FDP’li Andrew Ullmann ise ilk önce aşı konusunda genel bir bilgilendirme yapılması ve sonrasında gerektiği durumda 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu getirilmesini savundu. Ullmann, bu yıl Almanya’da Noel döneminde yeniden kapanma yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Ana muhalefet partisi Federal Meclis Grubu İkinci Başkanı Sepp Müller, “Şu andaki duruma göre aşı zorunluluğu olmuştur“ diyerek destek vermeyeceklerini açıkladı.

İŞTE AŞI ZORUNLULUĞUYLA İLGİLİ FARKLI YASA TEKLİFLERİ

18 yaş üstü: Yeşiller Partisi’nden bazı milletvekilleri ve SPD Meclis Grup Başkanı Yardımcısı Dirk Wiese tarafından hazırlanan teklife göre 18 yaşından büyük herkese aşı zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Alman haber ajansına göre 235 milletvekili yasa teklifini destekliyor. Bu yasa teklifine göre aşı zorunluluğu 1 Ekim’de başlayacak ve 2023 yılının sonuna kadar devam edecek.

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50 yaş üstü: FDP Sağlık Politikaları Uzmanı Andrew Ullmann tarafından hazırlanan yasa teklifine göre ise aşı konusunda genel bir bilgilendirme ve gerektiğinde 50 yaş üstündekilere aşı zorunluluğunun uygulanması planlanıyor. Bu teklifi de 45 milletvekilinin desteklediği belirtiliyor. Yasanın 2023 sonuna kadar geçerli olması öngörülüyor.

Aşı Yasası: Bu yasa teklifi Birlik Partileri (CDU/CSU) tarafından hazırlandı. Birlik Partileri, halkın tamamının aşılanmasına karşı çıkıyor. Bunun yerine meslek gruplarından başlayarak, gerekli olması halinde mesleki duruma göre veya risk altındaki gruba kademeli aşı zorunluluğunu öngörüyor.

Aşı zorunluluğu karşıtı yasa: FDP Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkanı Yardımcısı Wolfgang Kubicki tarafından hazırlanan yasa, aşının zorunlu olmasına karşı çıkıyor. Kubicki’nin teklifine farklı partilerden yaklaşık 50 milletvekili destek veriyor. Aynı şekilde aşırı sağcı AfD de aşının zorunlu olmasına karşı bir teklif sundu.