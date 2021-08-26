Meclis’te taciz suçlaması

SOSYAL Demokrat Parti (SPD) üyesi 30 yaşındaki Bach, Bunte dergisine yaptığı açıklamada, “Karar verme yetkisi bulunan bir erkek meslektaşım, eğer onunla özel bir buluşmaya evet dersem bir önergeyi yazarken yardımcı olacağını söyledi” dedi. Başka bir zaman tacizi fiziki olarak gerçekleştiğini de kaydeden Bela Bach,, “Meclis salonunda birkaç kez cinsiyetçi söylemleriyle dikkatimi çeken bir başka meslektaşım kalçalarıma dokunabilmek için koltuğa eğildi. Bunlar öyle anlar ki doğru olduğuna inanamazsın” diye konuştu. 26 Eylül’de yapılacak seçimlerde yeniden aday olmayan Bach, bir kadın olarak kendisini Meclis’te güvende hissetmediği söyledi.