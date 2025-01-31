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Meclis’te sert tartışma: ‘Çocuk yuvasında değiliz’

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#AVRUPADAN HABERLER#ALMANYA#Meclis
Meclis’te sert tartışma: ‘Çocuk yuvasında değiliz’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 22:13

Almanya Federal Meclisi’ndeki düzensiz göçle ilgili düzenlenen bugünkü oturumda, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile CDU Genel Sekreteri Peter Frei arasında karşılıklı suçlamalar yaşandı.

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Annalena Baerbock, Peter Frei’ı, iltica hakkı ile düzenleme görüşmelerini sonlandırmakla suçladı. Peter Frei ise Baerbock’un söyleminin gerçekleri yansıtmadığını belirtirken, “Siz Almanya’ya düzensiz göçün sınırlandırılmasını ve engellenmesini istemiyorsunuz. Federal Meclis’te yalan hikâyeler anlatmanız kabul edilemez” dedi. Bunun üzerine Baerbock, “Argümanları olmayan, ne söyleyeceklerini bilmeyen erkekler, yalan söylemlerle atıp tutarlar. Ben buna alışığım. Burada çocuk yuvasında değiliz” diye konuştu. Baerbock’un bu sözlerine bazı parlamenterler ıslıkla tepki gösterdi. Bazı çevreler ise Baerbock’u cinsiyetçilikle suçladı.

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#AVRUPADAN HABERLER#ALMANYA#Meclis

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