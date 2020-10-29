Meclis’te önlemleri savundu: ‘Bu hızla giderse...’

KORONAVİRÜSÜN Almanya’da ne kadar tehlikeli boyutlarda yayıldığına dikkati çeken Merkel, “Aldığımız önlemler uygun, zaruri ve orantılıdır” dedi. Kararların oy birliğiyle aldığını belirten Başbakan Merkel, şunları söyledi: “Durum dramatik, yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen hasta sayıları arttı. 18 Ekim’de 769 yoğun bakım hastası mevcutken bu rakam 10 gün sonra 28 Ekim’de 1569 hastaya yükseldi. Bu hızla gitmesi yoğun bakım istasyonlarını altüst edecek. Sağlık çalışanlarının iş yükü çok fazla. Soğuk havalar başlıyor. Hastalık istisnasız hepimizi etkiliyor. Yoğun bakım istasyonlarının kapasitesinin dolmasını bekleyip kararları ondan sonra alsaydık, bunun hem sosyal hem de ekonomik olarak faturası daha ağır olurdu. Salgının küçümsenmesi ve popülist yaklaşımlarla önemsizmiş gibi gösterilmesi sadece gerçekleri saklamak değil, aynı zamanda sorumsuzluktur. Söylenen yalanlar, bilgi kirliği ve komplo teorileri sadece demokratik tartışmalara değil, virüsle mücadeleye de zarar veriyor.”

‘DÖRT UZUN AY VAR’

“Herkesin kendi aile bireylerine ve çalışma arkadaşlarına karşı sorumluluğu var. Özgürlük, istediğini yapmak değildir. Sorumluluk taşımaktır. Salgınla ancak birbirimizle dayanışma, şeffaf ve açık bir ilişki içine girersek mücadele edebiliriz. Bizler bir bütünün parçasıyız. Dikkatsiz davranır, sosyal mesafeyi korumaz, maske takmaz ve kapalı alanlarda kutlamalar yaparsak, salgını azdırır, insanları ciddi tehlikeye atarız. Alınan önlemlere sadık kalırsak, ülkemize yardım ederiz ve sonuç olarak her birimizin bu muazzam sınavı geçmesine yardımcı oluruz. Birbirimizle ve birbirimiz için bu tarihsel krizi atlatmanın tek yolu budur. Kış zor olacak. Dört uzun zor ay. Ama bitecek. Avrupa Birliği ile ortak tutum içinde salgınla mücadele çok önemli. Salgının başladığı döneme göre daha iyi bir durumdayız. Daha iyi hazırlık yaptığımıza inanıyorum. Aşı tedarikinde de Avrupa ülkeleri olarak aramızda uyum var. Aşı hazırlıkları Almanya’da da başladı. Buna ek olarak Almanya, ortaklarıyla korona uyarı sistemini uyguluyor ve onlarla koordine etme konusunda yakın bir iş birliği yapıyor.” Alexander Gauland, Christian Lindner, Ralph Brinkhaus

‘SALGIN MÜCADELE GEREKTİRİR’

Yabancı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Grup Eşbaşkanı Alexander Gauland, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları Meclis’in vermesi gerektiğini söyledi. Gauland, koronavirüsün çok tehlikeli olmadığını iddia ederken, riskli gruplara yönelik ek önlemlerin alınmasının yeteri olabileceğini ileri sürdü. Alınan yasak kararlarını da abartalı bulduğunu söyledi. Hür Demokrat Parti (FDP) Lideri Christian Lindner ise, katı önlemlerin ülke geneli yerine riskli bölgeler için alınmasının yeterli olacağını belirtirken, restoranlara yönelik alanın kararları sert bulduğunu söyledi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkanı Rolf Mützenich alınan önlemleri, “Salgın kendi kendine ortadan kalkmaz. Mücadele gerektirir” sözleriyle savunurken, CDU/CSU adına kürsüye çıkan Ralph Brinkhaus ise, “Açık, çoğulcu bir toplum olarak salgını kontrol altına alabilmek için atılan adımları kontrol etmeliyiz” dedi. Brinkhaus, korona ile mücadele kararlarının Meclis’te alınmasını da kabul edilmez bulduğunu söyledi.

Merkel’in konuşmasını yaparken aşırı sağcı AfD milletvekillerinin konuşmayı bölmesi üzerine Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble milletvekillerini uyardı.