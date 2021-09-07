Meclis’te Laschet’e destek istedi

ALMANYA’daki güncel durumla ilgili gerçekleşen oturumda yaptığı konuşmada, SPD ve Yeşiller milletvekillerinin tepkisini çeken Merkel, Almanya için zor zamanlarda yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti. Merkel, “Yakın zamanda seçimler olacak. Bu seçimler, sadece 1949 yılından bu yana ilk kez görevdeki bir başbakanın yeniden aday olmadığı için değil, aynı zamanda bu zor dönemde ülkenin yönünü belirleyecek hükümetin belirlenmesi açısından çok özel. Seçmenler kısa bir süre sonra sandığa giderek oylarını verecek. Ya Sol Parti’nin desteğinde SPD ve Yeşiller’i seçecek...” derken SPD ve Yeşillerli milletvekilleri seslerini yükselterek protesto etti. Merkel ise bunun üzerine, “Ya da en azından SPD bu desteği (Sol Parti’nin desteğini) dışarıda tutmayacak. Ancak ülkemiz için en iyi yol, başbakan olarak Armin Laschet ile CDU/CSU liderliğindeki bir federal hükümettir. Çünkü kuracağı hükümet, istikrar, güvenilirlik, ılımlılık ve orta yolu savunacak. Almanya’nın tam da ihtiyacı olan şey bu” dedi. Merkel’in konuşmasının bu bölümünde SPD’liler büyük tepki gösterirken, Birlik Partili milletvekilleri ise alkışlayarak destek verdi.