‘Meclis’in seyrettiği saçma bir tiyatro’

KORONAVİRÜS tedbirleri üzerine Federal Meclis’te düzenlenen oturum sert tartışmalara sahne oldu. Muhalefet, hükümetin korona tedbirlerinde parlamentoyu devre dışı bırakmakla eleştirdi. Hür Demokrat Parti (FDP) Lideri Christian Lindner, hükümetin yeni yasal düzenlemelerle yetkilerini daha da genişletmeyi hedeflediğini söyledi ve amacın, alınan kararlara yasal zemin hazırlamak olduğunu kaydetti. Lindner, “Bu, parlamentoyu hiçe saymanın sınırına dayandı” dedi. Başbakan Merkel’in korona tedbirlerine eyalet başbakanlarıyla birlikte karar vermesini parlamentonun seyrettiği ‘saçma bir tiyatro’ olarak niteleyen Sol Parti Grup Başkan Yardımcısı Susanne Ferschl ise, “Krizlerde yasamaya değil, parlamentolara daha çok görev düşer” diyerek tepki gösterdi.

‘DERİN YARALAR AÇAR’

Yeşiller milletvekili Manuela Rottmann parlamentoyu salgınla mücadeleyi ele almaya çağırırken, aşırı sağcı ana muhalefet partisi AfD milletvekili Detlev Spangenberg, kısmi karantinanın hukuk devleti ve ekonomik yaşamda derin yaralar açtığını söyledi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkan Vekili Baerbel Bas ise tüm eleştirilere karşın koronavirüs tedbirlerini savundu ve vaka sayısının bir günde 21 bin sınırını aşmış olmasının alınan tedbirlerin doğruluğunu açıkça gösterdiğini kaydetti. Koalisyon hükümeti, salgınla mücadelede yeni yasal düzenlemeler planlıyor.