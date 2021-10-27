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HABERLERAvrupa Haberleri

Meclis’i açtı kebapçıya gitti

#Almanya#Ralph Brinkhaus#Avrupadan Haberler
Meclis’i açtı kebapçıya gitti

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden yaklaşık bir ay sonra yeni yasama döneminde Federal Meclis ilk açılışını gerçekleştirdi. CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, açılışın ardından soluğu Berlin’in ünlü ocakbaşı restoranında aldı.

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Brinkhaus’a, CDU/CSU Federal Meclis Grubu Medya Sözücüsü Bülend Ürük eşlik etti. Ralph Brinkhaus ilk kez gittiği Kreuzberg ilçesindeki Adana Ocakbaşı’nda, mezelere ve etlere hayran kaldı. Alman siyaset ve televizyon dünyasının ünlü isimlerinin uğrak yeri olan Adana Ocakbaşı’nın sahibi Cevat Akpolat, misafirini bizzat kendisi ağırladı. Akpolat, “Ocakbaşımız şu ana kadar müzik, sinema, medya ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi ağırladı. Ancak sayın Brinkhaus ilk kez konuğumuz oldu. Bizim de gurur duyduğumuz CDU/CSU Meclis Grubu Medya Sözcüsü Bülend Ürük’le birlikte geldi ve kendisine et yemeklerinin yanı sıra Anadolu mutfağının farklı mezelerinden sunduk. Özellikle mezelere hayran kaldı ve bir daha geleceğini söyledi” dedi.

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#Almanya#Ralph Brinkhaus#Avrupadan Haberler

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