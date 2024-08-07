Meclis Başkanı uyardı: ‘Zamanında cevap verin’

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Haber portalı t-online, Baerbel Bas’ın Başbakanlık Dairesi Başkanı Wolfgang Schmidt’e mayıs ayında bir mektup göndererek, kendilerine iletilen soru önergelerine zamanında yanıt verilmemesi nedeniyle hem serzenişte hem de uyarıda bulunduğuna yer yerdi. ‘75 Yıl Canlı Demokrasi’ antetli mektupta, SPD’li Federal Meclis Başkanı Bas’ın, sunulan önergelere hükümet adına Başbakanlık makamının zamanında yanıt vermemesinden hem parlamenterler hem de partilerin Federal Meclis Grupları tarafından yoğun şikâyetler geldiğine yer verdiği ve “Zamanında yanıt verilsin” uyarısında bulunduğu belirtildi.