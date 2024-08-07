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Meclis Başkanı uyardı: ‘Zamanında cevap verin’

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#Baerbel Bas#Wolfgang Schmidt#Mektup
Meclis Başkanı uyardı: ‘Zamanında cevap verin’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 10:49

Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, Başbakanlığa, parlamenterler ve partilerin Federal Meclis Grupları tarafından sunulan soru önergelerine zamanında yanıt verilmesi uyarısında bulundu.

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Haber portalı t-online, Baerbel Bas’ın Başbakanlık Dairesi Başkanı Wolfgang Schmidt’e mayıs ayında bir mektup göndererek, kendilerine iletilen soru önergelerine zamanında yanıt verilmemesi nedeniyle hem serzenişte hem de uyarıda bulunduğuna yer yerdi. ‘75 Yıl Canlı Demokrasi’ antetli mektupta, SPD’li Federal Meclis Başkanı Bas’ın, sunulan önergelere hükümet adına Başbakanlık makamının zamanında yanıt vermemesinden hem parlamenterler hem de partilerin Federal Meclis Grupları tarafından yoğun şikâyetler geldiğine yer verdiği ve “Zamanında yanıt verilsin” uyarısında bulunduğu belirtildi.

 

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#Baerbel Bas#Wolfgang Schmidt#Mektup

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