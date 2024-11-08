Mecburi evlilik kavgayla bitti

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HÜKÜMETİN küçük ortağı FDP Genel Başkanı Christin Lindner’in gelecek nesillere haksızlık edilmemesi gerekçesiyle taze borç alınmasına karşı çıkarak borç freninde ısrar etmesi, Almanya’da bir ilk olan ‘üçlü koalisyonun’ sonunu getirdi.

Aslında Angela Merkel döneminde 2017 yılında yapılan genel seçimlerden sonra CDU/CSU ve Yeşiller’le ‘Jamaika Koalisyonu’ oluşturmak için haftalarca pazarlık eden ve son anda “Kötü yönetmektense, yönetmemek daha iyi” diyerek masayı terk eden Christİan Lindner, mecburi evliliği sonlandırmayı düşündüğü sinyallerini daha önce de vermişti.

Yeşiller’in iklim politikasına karşı çıkan ve Almanya genelinde faaliyetteki son üç nükleer santralın kapatılmasında ısrar etmesi üzerine “Bu böyle gitmez” diyen FDP lideri ve Federal Maliye Bakanı Lindner, Başbakan Olaf Scholz’u tavır koymaya çağırmıştı.

Nitekim Şansölye Scholz, devreye girerek Merkel döneminde son üç nükleer santralın 31 Aralık 2022’de kapatılması kararını 2023 Nisan ayına kadar uzatmıştı.

Yani bir yerde “Ne şiş yansın, ne kebap” misali hem Yeşiller’in hem de FDP’nin gönlünü almıştı.

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Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in (Yeşiller) yeni yapılan bina ve konutlara en az yüzde 65 yenilenebilir enerjili tüketici ısı sistemi monte edilmesini içeren Kalorifer Yasa Tasarısı ise Lindner’i isyan ettirmişti.

Hatta çok açık bir biçimde partisinin buna kesinlikle onay vermeyeceğini ilan ederek, aksi takdirde ortaklığı bozacakları sinyalini bile vermişti.

Ama bardağı taşıran son damla Habeck’in yeni yatırım yapacaklara devlet desteği verilmesi için milyarlarca Euro’luk ‘Ekonomi Fonu’ oluşturulması önerisi oldu.

Buna kesinlikle karşı çıkan Lindner, ekonomik alanda köklü bir değişim yapılmasını içeren ‘Temel Ekonomi Belgesi’ hazırladı.

18 sayfadan oluşan ve farklı alanlarda öneriler içeren bu ‘mektubu’ hem Şansölye Scholz hem de Bakan Habeck’e gönderdi.

Ancak daha bu öneriler üzerinde görüş alışverişinde bulunulmadan mektubun basına sızdırılması Lindner’i küplere bindirdi.

Ve bu mektubun Bakan Habeck tarafından sızdırıldığından şüphelendiğini de gizlemedi.

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BOŞANMA BELGESİ

Bazı çevreler tarafından “Bu Temel Ekonomi Belgesi değil, boşanma belgesi” olarak nitelenen bu mektup koalisyonun sonunu getirdi.

Ve çarşamba akşamı SPD, Yeşiller ve FDP’nin üst yöneticilerinin bir araya geldiği ‘Koalisyon Komisyonu’ görüşmesinde ipler koptu.

Lindner, Şansölye Scholz’un borç freni ısrarından vazgeçmesi önerisine “Hayır” derken, erken seçime gidilmesini gündeme getirdi.

Bu konuda muhalefet partileri gibi davranan Lindner’in tutumuna bozulan Scholz, adeta “Yeter artık!” diyerek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e aradı ve Lindner’in görevden alınmasını istedi.

Ve aynı akşam FDP ile ortaklığa son verildi.

Yani bir yerde ‘mecburi evlilik’ boşanmayla sonuçlandı.