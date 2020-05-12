UFC süper yıldızı Conor McGregor, Justin Gaethje’nin Tony Ferguson’u mağlup ettiği heyecan verici karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve Gaethje’ye adeta gözdağı vererek meydan okudu. Hafif sıklette geçiçi dünya şampiyonluğuna ulaşan ve Khabib Nurmagomedov’a meydan okuma sırasında zirveye yerleşen Gaethje’nin kendisi hakkında söylediği sözleri hatırlayan McGregor sert konuştu.

Aynı mesajda Khabib’e de laf çarpan McGregor, “Justin, biliyoruz, insanların bacaklarına sarılan adamlar tehlikeli değil. Bir cüret et ve karşında duran gerçek tehlikenin etrafında dans et. Parçalayacağım lan seni. O dişlerin var ya! Kolye yapacağım lan dişlerinden. Benim babalık becerilerim hakkında konuşursun ha? Öldün lan sen” dedi.

ABD’li dövüşçü bu yıl ocak ayında McGregor’a meydan okurken İrlandalı velter sıklette kalıp Donald Cerrone ile mücadele etmiş ve galip gelmişti.

Eylül 2019’da Conor McGregor hakkında konuşan Justin Gaethje, “Khabib ve Tony arasındaki maçın galibi ile dövüşeceğim ve eğer o İrlandalı dallama da geri dönmek isterse ben burdayım. Onu geri döndürmek için benden iyisi yok! Gerçekten asla kaçmam. Bu da bir gerçek. Başka bir şey değil. Dövüşmek ile veya dövüşmek istemekle bir ilgisi yok. Saçma sapan şeyler yazmak istiyor ama gerçekler, gerçektir. Kendini toplum önünde böyle temsil edip sonra çocuğunun yaptığın şeye saygı duymasını bekleyemezsin.

Çocuklarının gözünde bir ilham kaynağısın, onların kahramanısın ve senin adımlarını takip etmeyeceklerini düşünüyorsan da ahmaklık edersin” ifadelerini kullandı.

‘Sıçan gibi kaçıp, saklanıyorsun…’

McGregor ayrıca Khabib’e de yüklendi. Gaethje’nin galibiyetinden sonra Khabib’e meydan okumasına şampiyon sporcu Twitter’dan “Yorum yok” yanıtını vermişti. McGregor bu yorum üzerine “Khabib, tamamen utançsın. Her zamanki gibi bir sıçan gibi kaçıp, saklanıyorsun. Bunu daha önce çok söyledim, dediğimin çıktığını da görüyorsunuz.

Hep bildiğimiz şey doğrulandı. ‘Yorum yok’ mu? Ahaha! Gerçek dövüş sporları bir utanç” diye konuştu.

Bilindiği üzere Gaethje’nin menjaeri Ali Abdelaziz aynı zamanda Khabib Nurmagomedov’un da menajeri. Hafif sıkletin zirvesinde iki sporcusu bulunan Abdelaziz de McGregor’a bir yanıt verdi ve İrlandalı sporcunun fırsatı kaçırdığını dile getirdi.

Abdelaziz, “Justin ile ocak ayında dövüşme fırsatı vardı ama o Donald Cerrone’yi seçti. Daha kolay maçı tercih etti. Şimdi bu sıkletin iki kralı kapışacak. O gün belki de o da ana müsabaka öncesi bir başkasıyla dövüşür” dedi.