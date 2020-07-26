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Haber Giriş: 26.07.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

McCaffrey'ın eşi Olivia Culpo kamera arkasını paylaştı!

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McCaffrey'ın eşi Olivia Culpo kamera arkasını paylaştı!
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Ünlü sporcu Christian McCaffrey'ın eşi son olarak katıldığı bir çekimin kamera arkalarını paylaşınca sosyal medya beğeni yağmuruna tutuldu.

McCaffreyın eşi Olivia Culpo kamera arkasını paylaştı

Amerikan futbolu oyuncusu Christian McCaffrey'ın eşi ABD’li model Olivia Culpo (28), Sport Illustrated dergisine kapak olmuştu.

McCaffreyın eşi Olivia Culpo kamera arkasını paylaştı

Çok konuşulan o karelerin hangi şartlarda çekildiğini paylaştı.
McCaffreyın eşi Olivia Culpo kamera arkasını paylaştı
Çekim arkası görüntüleri bile profesyonel kareleri aratmadı.
McCaffreyın eşi Olivia Culpo kamera arkasını paylaştı
Olivia Culpo, tatilde çekilen pozlarını sosyal medyadan paylaştı.
McCaffreyın eşi Olivia Culpo kamera arkasını paylaştı
Culpo'nun tatil neşesini yansıtan pozları takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni topladı.
McCaffreyın eşi Olivia Culpo kamera arkasını paylaştı

1992'de ABD'de dünyaya gelen Olivia Culpo, Boston Üniversitesi'nde eğitime başladı. Ama yarıda bıraktı.
McCaffreyın eşi Olivia Culpo kamera arkasını paylaştı
2012 yılında Rhode Island'da yapılan güzellik yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Aynı yıl ABD Güzeli sonra da Kainat Güzeli seçildi.
McCaffreyın eşi Olivia Culpo kamera arkasını paylaştı

Culpo, 2000'lerin başında sosyal medya paylaşımları sayesinde bu alanda adını duyurdu. Çok sayıda güzellik ve giyim markasıyla işbirlikleri yaparak bu alanda servet edindi.

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