McCaffrey'ın eşi Olivia Culpo kamera arkasını paylaştı!

Amerikan futbolu oyuncusu Christian McCaffrey'ın eşi ABD’li model Olivia Culpo (28), Sport Illustrated dergisine kapak olmuştu.



Çok konuşulan o karelerin hangi şartlarda çekildiğini paylaştı. Çekim arkası görüntüleri bile profesyonel kareleri aratmadı. Olivia Culpo, tatilde çekilen pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Culpo'nun tatil neşesini yansıtan pozları takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

1992'de ABD'de dünyaya gelen Olivia Culpo, Boston Üniversitesi'nde eğitime başladı. Ama yarıda bıraktı. 2012 yılında Rhode Island'da yapılan güzellik yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Aynı yıl ABD Güzeli sonra da Kainat Güzeli seçildi.



Culpo, 2000'lerin başında sosyal medya paylaşımları sayesinde bu alanda adını duyurdu. Çok sayıda güzellik ve giyim markasıyla işbirlikleri yaparak bu alanda servet edindi.