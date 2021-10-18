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HABERLERAvrupa Haberleri

Mazot rekor düzeyde arttı

#Almanya#Mazot#Avrupadan Haberler
Mazot rekor düzeyde arttı

Tüm dünyada olduğu gibi akaryakıt fiyatları Almanya’da da fırladı. Fiyatların hafta sonu Almanya’da rekor kırdığını açıklayan Alman otomobil kurumu ADAC, litre başına mazot fiyatı ortalamasının 1.555 euro olduğunu duyurdu.

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LİTRE başına fiyatta en yüksek seviyenin görüldüğü 2012 yılında ise 1 litre mazotun fiyatı 1.554 euro olarak kayıtlara geçmişti. Aynı şekilde benzin fiyatları da rekora doğru koşuyor. E10 benzinin litre başına günlük ortalaması 1.667 oldu. E10 benzin fiyatları 13 Eylül 2012’de 1.709 euro ile rekor kırmıştı. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın koronavirüse bağlı olduğu belirtildi. Ancak sonbahar döneminde mazota yönelik talep artışı da fiyatların rekor düzeyde artmasına neden oldu.

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#Almanya#Mazot#Avrupadan Haberler

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