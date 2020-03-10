Mayweather çıldırdı! Futbol takımı istiyor

Çeşitli ziyaretler için İngiltere'de olduğu bilinen Mayweather, Newcaslte United'a övgüler yağdırarak günün birinde siyah beyazlı kulübü satın alabileceğini söyleyen Mayweather, ""Newcastle United muhteşem bir takım, inanılmazlar. Eğer insanlar Newcastle'ı satın almamı isterse haberim olsun!" sözlerini kullandı.

Bilindiği gibi Newcastle kulübü sahibi Mike Ashley'in uzun bir süredir kulüpteki hisselerini satmaya çalışıyordu. Premier Lig arenasına girme isteyen Suudi Şeyh Sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan'nin Newcastle hisselerini satın alma talip olduğu haberleri İngiliz basınında yer almıştı.