‘Maymunlara var bize neden yok’

Bild gazetesinin haberinde, Başbakan Söder’in koronavirüs aşısı nedeniyle ABD’li diplomatlarla tartıştığı vurgulanarak, parti içi bir toplantıda, “Şayet Amerikalıların maymunlara bile aşı yapacak kadar stokları varsa, Avrupa’daki dostlarına da yardım edebilirler” dediği ileri sürüldü. Bu sözler üzerine ABD’nin Berlin Büyükelçiliği’nden sert yanıt geldi: “Ülkemizde korona aşısının ihracatına yönelik yasaklamaya ilişkin dile getirildiği anlaşılan söylemleri kabul etmek mümkün değildir. Bunlar tamamen asılsız iddialar olup, ABD sınırları içerisindeki tüm aşı üreticileri, iktidar ile yapılan sözleşmelerden doğan yükümlülük dahilinde ürünlerini ihraç etmekte serbesttir.”