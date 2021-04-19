‘Mayısta aşı sıralamasına gerek olmaz’

Almanya’da aşılamayı hızlandırmak için Paskalya tatili sonrasında muayenehanelerde aile hekimleri tarafından aşılama başlatılmıştı. Sınırlı sayıda aşı verilmesine rağmen günlük 700 bine yakın aşılama yapıldı. Almanya Doktorlar Birliği, mayıs ayında muayenehanelere de yeteri kadar aşı verilmesi durumunda aşı sıralamasına gerek olmayacağını ve hızlı bir şekilde aşılamanın gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Birlik Başkanı Andreas Gassen, mayıs ayından itibaren aile hekimlerinin yanı sıra uzman doktorların da aşılamaya başlayacağını bunun da aşılamanın hızlanması için önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti. Aşı merkezlerine haftalık gönderilen 2 milyon 250 bin doz aşı gibi muayenehanelere de çok aşının gönderilmesi durumunda aşılamanın çok hızlanacağını ifade etti.