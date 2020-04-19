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Avrupa
Haber Giriş: 19.04.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

Mayıs ortasında antrenmanlara başlayacağız

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Mayıs ortasında antrenmanlara başlayacağız
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Liverpool'un İspanyol orta saha oyuncusu Pedro Chirivella, Mayıs ayı ortasında antrenmanlara başlayacaklarını ve Haziran ayında Premier Lig'in oynanabileceğini iddia etti.

İspanyol orta saha Pedro Chirivella, Liverpool'un Mayıs ayı ortasında antrenmanlara başlayacağını ve bu konuda kulüp yetkillerinin temas halinde olduklarını açıkladı. Ülkesi İspanya'da düzenlenen bir sanal konferansa katılan Chirivella,“Mayıs ayı ortasına kadar bireysel antrenman
yapacağımız söylendi. Sonra üç ya da dört hafta takım çalışmalarına başlayacağız ve Haziran ayında lige kaldığımız yerden devam edebiliriz.” ifadelerini kullandı. Premier Lig Callum Hudson-Odoi ve Mikel Arteta'nın corona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıktıktan sonra 13 Mart'ta süresiz askıya alınmıştı.

Mayıs ortasında antrenmanlara başlayacağız

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