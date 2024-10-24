‘Maxton Hall’a iki ödül

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DAHA önce ‘Bavyera Televizyon Ödülleri’ olarak bilinen etkinlik, 2022’den itibaren yeni bir isimle ve formatla düzenleniyor. Münih’te gerçekleşen ödül töreninde bilim-kurgu, eğlence, kültür/eğitim ve yeni eklenen sosyal medya kategorilerinde toplam 17 ödül verildi. Kurgu kategorisinde ‘En İyi Dizi’ seçilen ‘Maxton Hall’un baş senaristi Daphne Ferraro ise ‘En İyi Yazar’ ödülünü kazandı. Öte yandan, ‘RTL+’ platformunda yayınlanan ‘Neue Geschichten vom Pumuckl’ dizisi de geceden, ‘En İyi Prodüksiyon’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödülleriyle ayrıldı.

‘Onur Ödülü’ verilen Heidi Klum ve kabare sanatçısı Dieter Nuhr’un ödülleri ise törenden önce açıklanmıştı. Törene ‘Sophie Couture’ imzalı pembe bir elbiseyle katılan Klum eğlence kategorisinde, erkek yarışmacıların da katılabildiği yeni sezonuyla ‘çeşitlilik ve hoşgörü’ adına güçlü bir mesaj verdiği için ödüle layık görüldü. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı Thomas Hayo, Klum için yaptığı konuşmada, “Bir yetenek yarışmasını, her bölümünde çeşitliliğin kutlandığı bir eğlence etkinliğine dönüştürdün” dedi. Komedyen Dieter Nuhr da törene katılan isimler arasındaydı. Bavyera Başbakanı Markus Söder, sahnede “Onu izlemeyi gerçekten seviyorum” diyerek Nuhr’a olan beğenisini dile getirdi. Nuhr’un ödülü, derinlikli mizahı ve toplumsal eleştiriyi keskin ve ironik üslubuyla birleştiren kabare performansları nedeniyle verildi.