×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Mavi Cami’nin açılması için dava

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Camii#AVRUPADAN HABERLER
‘Mavi Cami’nin açılması için dava
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 10:30

Almanya’nın Hamburg kentinde faaliyet gösteren ve İran’ın Avrupa’daki propaganda merkezi suçlamasıyla 24 Temmuz’da Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından yasaklanan Hamburg İslam Merkezi’ne (IZH) ait İmam Ali Camii’nin yeniden ibadete açılması için dava açıldı.

Haberin Devamı

Hizbullah’a ve teröre destek verdiği gerekçesiyle yasaklanan IZH ve bazı alt kuruluşları kendilerine dönük suçlamaları geri çevirirken, Almanya’da Şii cemaatine ait Mavi Cami olarak bilinen Hamburg’daki İmam Ali Cami’nin yanı sıra kapatılan diğer 3 caminin de açılması için mahkemeye başvuruldu. IZH’nın avukatı, Federal İçişleri Bakanlığı’ının Alman Anayasası’nda yer alan insanların dini vecibelerini yerine getirme özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtirken, kapatılan camilerin yeniden açılmasına izin verilmesi için Leipzig’deki Federal İdari Mahkemesi’nde dava açtıklarını duyurdu. Mahkeme de dava başvurusunun kendilerine ulaştığını doğruladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Camii#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!