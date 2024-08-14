‘Mavi Cami’nin açılması için dava

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Hizbullah’a ve teröre destek verdiği gerekçesiyle yasaklanan IZH ve bazı alt kuruluşları kendilerine dönük suçlamaları geri çevirirken, Almanya’da Şii cemaatine ait Mavi Cami olarak bilinen Hamburg’daki İmam Ali Cami’nin yanı sıra kapatılan diğer 3 caminin de açılması için mahkemeye başvuruldu. IZH’nın avukatı, Federal İçişleri Bakanlığı’ının Alman Anayasası’nda yer alan insanların dini vecibelerini yerine getirme özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtirken, kapatılan camilerin yeniden açılmasına izin verilmesi için Leipzig’deki Federal İdari Mahkemesi’nde dava açtıklarını duyurdu. Mahkeme de dava başvurusunun kendilerine ulaştığını doğruladı.