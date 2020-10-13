Maskesizlere ‘orta parmak’ afişi kızdırdı

HIZLA artan vakaları durdurmak için çözümler arayan Berlin Senatosu, salgınla mücadelede maskenin önemine dikkati çekmek için yeni bir afişli reklam kampanyası başlattı. Maskeli yaşlı bir kadının orta parmak işareti yaptığı afişin üzerinde “Bu orta parmak maske takmayan herkese. Biz kurallara uyuyoruz” diye yazıyor. Ancak bu kez de afişte yaşlı kadının orta parmak işaretinin gençleri rencide ettiği tartışmaları başladı.