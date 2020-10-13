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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Twitter, dpa
Haber Giriş: 13.10.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Maskesizlere ‘orta parmak’ afişi kızdırdı

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Maskesizlere ‘orta parmak’ afişi kızdırdı
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Koronavirüs vakalarını takip etmekte zorlanan Almanya’nın başkenti Berlin, adeta salgının merkezine dönüştü. Başkentin 12 ilçesinden 8’i riskli bölge.

HIZLA artan vakaları durdurmak için çözümler arayan Berlin Senatosu, salgınla mücadelede maskenin önemine dikkati çekmek için yeni bir afişli reklam kampanyası başlattı. Maskeli yaşlı bir kadının orta parmak işareti yaptığı afişin üzerinde “Bu orta parmak maske takmayan herkese. Biz kurallara uyuyoruz” diye yazıyor. Ancak bu kez de afişte yaşlı kadının orta parmak işaretinin gençleri rencide ettiği tartışmaları başladı.

 

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