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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 04.09.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Maskesiz yolculara 8 bin 500 euro ceza

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Maskesiz yolculara 8 bin 500 euro ceza
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Polis Passau’dan Berlin’e gitmekte olan bir yolcu otobüsünü kontrol etti. Tüm yolcular maskesiz çıktı. Polis 8 bin 500 Euro ceza kesti. 

ALMANYA’da otobüs, metro, tramvay ve trenlerde maske mecburiyeti var. Maske taşımamanın cezası eyaletlere göre değişiyor. Bavyera Eyaleti’nde maske kuralına uymamanın cezası 250 Euro. Tekrar etmesi halinde 500 Euro. Bavyera’nın Passau kentinden bir grup turisti Berlin’e götürmekte olan otobüste yolcuların maske taşımadığını gören polis otobüsü A 93 otobanındaki Mitterteich dinlenme tesislerinde durdurdu. Otobüste seyahat eden 14 yolcunun hepsinin maskesiz olduğunu tespit eden Bavyera polisi her bir yolcuya 250 Euro, otobüs şirketine ise 5 bin Euro olmak üzere toplam 8 bin 500 Euro para cezası kesti. Otobüs yolcularla yoluna devam etti. Ancak bu sefer hepsi maskeliydi.

 

 

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