Almanya'da iki futbolcuya 'hijyen' cezası verildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Manuel Akanji ve Jadon Sancho “hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına” aykırı davrandıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Akanjı ve Sancho’nun eve berber çağırmalarıyla açıkça “hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına” ve DFL’ın “sağlık ve organizasyon konseptine” aykırı davrandıkları belirtildi. Açıklamada, profesyonel futbolcuların saçlarını kestirmek zorunda kalabileceklerini, ancak bunun sağlık ve organizasyon konseptine uygun olması gerektiği vurgulandı. Para cezasının miktarı hakkında bilgi verilmezken, futbolcuların 5 gün içinde bu cezaya itiraz etme hakkına sahip oldukları belirtildi.

20 yaşındaki Sancho, verilen bu kararı "şaka gibi" olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu konuda bir kusuru bulunmayan kulübe yönelik ceza verilmediği kaydedildi. Emre Can: Jadon Sancho daha akıllı davranmalı

Dortmund'un oyuncularından Emre Can, salgın kurallarına aykırı hareket edip ceza alan takım arkadaşını uyardı.

Borussia Dortmund'un Bundesliga'nın 30. haftasında Hertha Berlin'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü atan Emre Can, genç takım arkadaşını uyardı.

Maçın ardından Sky'a konuşan Emre Can "Sancho daha akıllı davranmalı ve büyümeli. Gelecekte bu tür hataları yapmaması gerekecek. O harika bir çocuk. Sahada da çok iyi işler yapıyor. Ancak böyle şeylerden uzak durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.