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Avrupa
Haber Giriş: 07.06.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

Almanya'da iki futbolcuya 'hijyen' cezası verildi

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Almanya'da iki futbolcuya 'hijyen' cezası verildi
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BORUSSIA Dortmundlu futbolcular Jadon Sancho ve Manuel Akanji, maske takmadıkları için Bundesliga yönetimi tarafından para cezasına çarptırıldı. Lig yönetimi, açıklamasında, iki futbolcunun da sağlık tedbirlerine uymadığı için cezalandırıldığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Manuel Akanji ve Jadon Sancho “hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına” aykırı davrandıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Akanjı ve Sancho’nun eve berber çağırmalarıyla açıkça “hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına” ve DFL’ın “sağlık ve organizasyon konseptine” aykırı davrandıkları belirtildi.

Almanyada iki futbolcuya hijyen cezası verildi
Açıklamada, profesyonel futbolcuların saçlarını kestirmek zorunda kalabileceklerini, ancak bunun sağlık ve organizasyon konseptine uygun olması gerektiği vurgulandı.
Almanyada iki futbolcuya hijyen cezası verildi
Para cezasının miktarı hakkında bilgi verilmezken, futbolcuların 5 gün içinde bu cezaya itiraz etme hakkına sahip oldukları belirtildi.

20 yaşındaki Sancho, verilen bu kararı "şaka gibi" olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu konuda bir kusuru bulunmayan kulübe yönelik ceza verilmediği kaydedildi.

Almanyada iki futbolcuya hijyen cezası verildi
Emre Can: Jadon Sancho daha akıllı davranmalı
Dortmund'un oyuncularından Emre Can, salgın kurallarına aykırı hareket edip ceza alan takım arkadaşını uyardı.
Borussia Dortmund'un Bundesliga'nın 30. haftasında Hertha Berlin'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü atan Emre Can, genç takım arkadaşını uyardı.

Maçın ardından Sky'a konuşan Emre Can "Sancho daha akıllı davranmalı ve büyümeli. Gelecekte bu tür hataları yapmaması gerekecek. O harika bir çocuk. Sahada da çok iyi işler yapıyor. Ancak böyle şeylerden uzak durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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