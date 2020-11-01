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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 01.11.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Maskesiz, mesafesiz korona protestosu

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Maskesiz, mesafesiz korona protestosu
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Almanya’da binlerce kişi cumartesi günü koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan katı önlemleri protesto etmek için çeşitli kentlerde sokağa çıktı.

Dresden’de düzenlenen gösteriye binden fazla kişi katıldı. Sayının fazla olması nedeniyle gösterinin polis tarafından dağıtılmasını önlemek amacıyla organizatörler göstericileri birbirinden uzaklaştırıp küçük gruplara ayırmak için çok büyük çaba harcadı. Gösteriye katılanların önemli bir kısmının maske takmadığı gözlendi. Karlsruhe’de ise yaklaşık 900 kişi gösteriye katıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için polis sık sık uyarılarda bulundu. Uyarıların dikkate alınmaması üzerine polis gösteriye müdahale etti ve zamanından önce bitirdi. Braunschweig kentindeki gösteriye yaklaşık 750 kişi katılırken, Darmstadt’ta yaklaşık 300 kişi sokaklarda korona önlemlerini protesto etti. Düsseldorf kentinde ise benzer amaçla yaklaşık yüz kişi sokağa çıktı.

Maskesiz, mesafesiz korona protestosu

Maskesiz, mesafesiz korona protestosu

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