Maskeli, mesafeli Berlin Moda Haftası

24 Ocak tarihine kadar sürecek olan ve tarihi bina ‘Berliner Kraftwerk’ salonlarında bir bölümü düzenlenecek defilelere katılım çok sınırlı tutuluyor. Gazeteciler de moda sektörünün çalışanları da belli kurallar altında defileyi izleyebilecek. Defileleri yerinde izlemek için korona testi, maske ve sosyal mesafe zorunluluğu bulunuyor. Moda haftasında düzenlenecek etkinlikleri ve gösterileri https://mbfw.berlin adresinden takip etmek de mümkün. Geçmiş yıllarda yapılan moda haftasına dünyanın birçok bölgesinden ve ülkesinden katılım sağlanmıştı. Çok sayıda seminer düzenlenmiş, sektör çalışanlarına bilgiler aktarılmıştı. Berlin Moda Haftası ağırlıklı olarak önümüzdeki yaz aylarının modasının tanıtımına ev sahipliği yapıyor.