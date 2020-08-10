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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 10.08.2020 - 12:27,Son Güncelleme:

Maskeli ders başı

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Maskeli ders başı
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6 haftalık yaz tatili sona erdi. Üç eyalet daha ders başı yaptı. Berlin, Brandenburg ve Schleswig Holstein’da ilk ve orta dereceli okullarda 2020-2021 eğitim yılı bugün başladı. Üç eyalette yaklaşık bir milyon öğrenci ilk ve orta dereceli okullarda eğitim görüyor.

EYALETLERDE yeni eğitim yılı koronavirüs kuralları ve önlemleri altında başladı. Öğrenciler ilk günden itibaren sınıflara maskeli olarak alındı. Schleswig Holstein’da öğrencilerin sınıflarda, koridorlarda ve okul bahçesinde maske takması zorunluyken, Berlin ve Brandenburg Eyaletleri’nde koridor ve okul bahçesinde dileyenler maske takabilecek. Üç eyalette de ders sırasında maske zorunlu. Okul içinde öğretmenlerin maske takması zorunluyken, sınıfta ders anlatırken maske takmak zorunluluğu yok. Yeni eğitim yılında velilere de bazı kısıtlamalar getirildi. Hiçbir öğrencinin velisi okula ve okul bahçesine alınmayacak. Veliler çocuklarını okul bahçe kapısına kadar getirecek.

Maskeli ders başı

BURNU AKAN GÖNDERİLMEYECEK
Hasta öğrencilerin eve gönderilmesine ilişkin de bazı kararlar alındı. Üç eyalete de alınan karar gereği sadece burnu akıyor diye hiçbir öğrenci eve gönderilmeyecek. Ateşi olan öğrenci okula alınmayacak. Yeni eğitim döneminde Berlin’de yine öğretmen açığı var. Başkent okullarında öğrenci sayısının artması ve öğretmen açığını daha da büyüttü. Berlin’de 2011-2012 eğitim yılına göre öğrenci sayısı yeni eğitim döneminde yüzde 15 artış gösterdi. Kovid-19 salgını nedeniyle belirli hastalıkları bulunan öğretmenlerin çalışmamaları ile birlikte öğretmen açığının bu yıl 2 bini bulduğu kaydedildi. Salgın nedeniyle emekli öğretmenlerin görev kabul etmemesi nedeniyle de öğretmen açığının nasıl giderileceği konusunda senatörlük kara kara düşünüyor.

Maskeli ders başı

KRV’DE ÇARŞAMBA GÜNÜ
Almanya’da en büyük nüfusa sahip Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde ise ders zili çarşamba günü çalacak. KRV okullarında da öğrencilerin maske takması zorunlu olacak. Eyalette maske zorunluluğunu öncelikle ağustos ayının sonuna kadar olması kararlaştırıldı. KRV Eyalet Başbakanı Armin Laschet “Sosyal mesafenin korunması gerekir. Mesafe korunmazsa önlem almak zorundayız. Bazı geçici önlemler alındı. Okullarda alınan önlemlerin sürekli olması düşünülemez” diyerek maske takma zorunluluğunun kısa süre için hayata geçirildiğini belirtti.

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