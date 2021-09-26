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Maskeler ilk yardım çantalarına giriyor

#MÜNİH#AVRUPADAN HABERLER#Maske
Maskeler ilk yardım çantalarına giriyor

Koronavirüs döneminde takmaya başladığımız maskeler, bundan sonra hayatın vazgeçilmez bir parçası olacak.

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Federal Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre araçlardaki ilk yardım çantasında iki adet koronavirüs maskesi bulundurmak zorunlu hale geliyor. Bakanlık açıklamasına göre pandemi sona erse bile araçta maske bulundurmaya devam edilecek. İkaz üçgeni, eldiven ve ilk yardımda gerekli malzemelerin zorunlu olarak bulunduğu ‘DIN 13164 norm’ koduyla belirlenen çantada iki korona maskesi de dahil olacak. Ocak 2022’den itibaren geçerli olacağı belirtilen uygulamada, trafik kontrolünde eksik malzeme saptanması durumunda para cezası kesilecek. Şu anki durumda araçlarda ikaz yeleği eksik olması durumunda 15 euro, ilk yardım çantasında eksik malzeme saptanması durumunda ise 5 euro ceza kesiliyor.

 

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#MÜNİH#AVRUPADAN HABERLER#Maske