Maskeler bozuk çıkınca teste çağrıldılar

ÜNİVERSİTE kliniği Charite, koronavirüs vakalarının yüksek, koruma maskeleri tedarik etmenin uluslararası pazarda zor olduğu mart ayında farklı üreticilerden on binlerce FFP2 ve FFP3 tipi koruma maskeleri satın aldı. Koronavirüs bulaşmasına karşı hastane çalışanlarını koruma amaçlı maskeler stok edildi ve bir kısmı kullanıldı. Ancak bazı tiplerinde hata çıkması üzerine Charite stoktaki mevcut tüm 21 maske tipini laboratuvarda inceletti. Üniversite kliniği sözcüsü Manıela Zingl, iki maske tipinin hatalı çıktığını ve on binlerce FFP2 ve FFP3 tipi bozuk maskenin geri çekildiğini açıkladı. 19 maske tipinin ise hatasız çıktığı belirtildi.

DAHA ÇOK ÇİN’DE ÜRETİLİYOR

Bu bozuk maskelerden ne kadarının daha önce personele dağıtıldığı ve ne kadarının kullanıldığı bilinmiyor. Bu nedenle Charite bozuk maskeleri kullanmış olan personeli teste çağırdı. Charite daha önce tüm çalışanlarına korona testi yaptırmıştı. Test sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Farklı üreticilerden alınan bozuk maskelerin menşei konusunda ise bilgi verilmedi, FFP2 ve FFP3 tipi maskeler daha çok Çin’de üretiliyor.