‘Maske’ler bir bir düşüyor! Şimdi de sağlık bakanının eşi...

BASIN’da yer alan haberlere göre, Daniel Funke’nin Berlin bürosunda baş görevli olarak lobi faaliyetlerini yürüttüğü Burda Grubu, ilk pandemi döneminde devlete 910 bin euro karşılığında 570 bin adet maskenin temininde yardımcı oldu. Spahn’ın nikahlı eşi Daniel Funke’nin Burda Şirketi’nde üst düzey yönetici olması, lobi faaliyetine aracılık yapmış olabileceği şüphesini doğurdu.



BURDA’DAN ‘İLGİSİ YOK’ AÇIKLAMASI

Maskelerin satışını doğrulayan Hubert Burda GmbH ise Daniel Funke’nin söz konusu işlemle herhangi bir alakasının olmadığı ve komisyon almasının da mümkün olamayacağı açıklamasında bulundu. İlk başlarda kara borsa olan maskelerin temini için tamamen yardım amaçlı devreye girdiklerini belirten şirket sözcüsü, Singapur’dan alınıp Almanya’ya getirilen maskelerden herhangi bir kazanç sağlanmadığını ileri sürdü.

‘KURALLARA UYGUN YAPILDI’

Sağlık Bakanlığı da Burda ile yapılan sözleşmenin tamamen pazar kurallarına uygun olarak gerçekleştiği açıklmasında bulundu. Daniel Funke’nin Berlin büro yöneticisi olarak çalıştığı Burda Grubu’nun aynı zamanda Almanya’nın önde gelen medya kuruluşları arasında bulunması ayrıca dikkat çekti.







