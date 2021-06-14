‘Maske zorunluluğu adım adım kaldırılmalı’

BAZI bölgelerde insidans değerinin çok düşük seviyede olduğu gibi aşılamanın da çok yaygın olduğunu belirten Spahn, ancak maske kullanımının zorunlu olmaktan çıksa bile özellikle seyahatlerde ve kapalı ortamlarda kullanılmasından yana olduğunu ifade etti. Spahn, koronavirüse karşı en gerçekçi önlemin herkesin aşılanması ve düzenli testler olduğunu kaydetti. SPD sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach da katıldığı bir televizyon programında, açık alanda maske takmanın artık anlamsız olduğuna dikkati çekti. Lauterbach insidans değerinin 10’un altına düştüğü yerlerde iç mekânlarda bile maske kullanma zorunluluğunun kalkmasını istedi. Maskenin tam anlamıyla hayatımızdan çıkması için rakam da veren Lauterbach, tam aşılanma oranının yüzde 70’i aşması durumunda maskeye gerek kalmayacağını söyledi.