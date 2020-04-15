BÜYÜKLÜĞÜNDEN bağımsız olarak otomobil galerileri, bisiklet ve kitapçı dükkanları da kapılarını 20 Nisan’da tekrar müşterilerine açacak. Son sınıf öğrencileri, gelecek yıl bitirme sınavlarına girecek olan öğrenciler ve ilkokul son sınıf öğrencileri hijyen ve koruma kuralları şartıyla 4 Mayıs tarihinden itibaren derslere başlayacak. Sınıflar en fazla 15 öğrenciyle sınırlı tutulacak. Büyük etkinlikler ve ibadetler üzerindeki yasak 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Maçlarda seyirci yasağı da bu tarihe kadar geçerli.

Maske tavsiyesi var ama mecburiyeti yok. Sosyal temas yasağı, seyahat ve dışarıda yalnız veya aynı evde oturmayan bir kişiyle ya da aynı evde oturan aile fertleriyle dolaşabilme sınırlaması 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Restoranlar, kafeler ve oteller kapalı kalmaya devam edecek.