Maske tartışması Almanya’yı bölüyor

ALMANYA’da Jena kenti belediyesinin maske yükümlülüğü getirmesi üzerine tartışmalar alevlendi. Almanya Belde ve Belediyeler Birliği Başkanı Gerd Landsberg maske zorunluluğunun insanların stok yapmasına yol açacağını asıl ihtiyaç duyulan hastane ve huzurevlerinde maske sıkıntısının daha da büyüyeceğini belirterek karşı çıktı.

BARTHEL TOPLANTIYA MASKEYLE GELDİ

Aşağı Saksonya Eyalet Sağlık Bakanı Carola Reimann da maske mecburiyetini reddetti. Maskenin sadece tükürük uçuşmasını önlediğini belirten Reimann, maskeye asıl sağlık sektöründe çalışanların ihtiyacı olduğunu vurguladı. Jena Belediye Başkanı Thomas Nitzsche ise maske mecburiyetini savundu. Nitzsche maske virüsten tam korumasa bile pozitif olduğunu bilmeden dolaşan hastalardan diğerlerine virüs bulaşmasını önlediğini söyledi. Brandenburg Eyalet Meclisi SPD milletvekili Helmut Barthel ise grup toplantısına kahve filtresinden yaptığı maskeyle geldi.