‘Maske takmayı ihmal etmeyin’

GÜNAY Kalender, Berlin’de Kovid-19 salgınına yakalananların tedavi edildiği merkezlerin başında gelen Vivantes Neukölln Hastanesi’nin şef doktoru. Kovid-19 salgını başlayınca hastanenin bir bölümü tamamen salgına yakalananlar için kullanılmaya başlandı. Hem hasta hem de ambulans girişi diğer hasta girişlerinden ayrıldı. Hastanede görevli şef doktorlar da dahil tüm doktor, hemşire ve hasta bakıcılar sırayla Kovid-19 servisinde görev yaptı. Damar Cerrahi ve Damar Hastalıkları Bölüm Başkanı olmasına rağmen Dr. Günay Kalender de Kovid-19 salgınına yakalananlara ayrılan serviste görev aldı.

ÇOK ÇABUK ÖNLEMLER ALINDI

Kriz döneminde yaşadıklarını Hürriyet’e anlatan Dr. Kalender “Hastane çok çabuk Kovid-19 servisini hazırladı. Personel görevlendirmesini çok hızlı yaptık. Krizin ilk döneminde doktorlar da dahil kimse neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Peş peşe hastalar geliyordu. Ben Kovid-19 vakalarının ilk kabul servisinde görev aldım. Gelen hastalar da tedirgindi, bizler de. Özellikle mart sonu ve nisan başında çok yoğun hasta girişi oldu. Yoğunlukla ileri yaşlarda olmak üzere her yaşta hastalar geliyordu. Daha önce hiçbirimizin böylesi etkili bir salgınla ilgili tecrübesi yoktu. Başlarda maske ve koruyucu malzemelerin yetmeyeceğini düşündük, endişelendik. Koruyucu malzeme ile kıyafetleri ve maskeleri her hasta için bir kez kullanıyorduk. Diğer hastayı muayene ve tedavi ederken değiştiriyorduk. Tükenirse malzemeleri ikinci kez nasıl kullanırız diye fikir yürüttüğümüz bile oldu. Ancak korkulan olmadı. Sağlık senatörlüğü çok iyi önlemler aldı. Özellikle Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı çok yardımcı oldu. Eksiklikleri çabuk giderdi. Sorunları çözdü. Senatörlüğün aldığı önlemler sayesinde Berlin’de hastalık da çok yayılmadı. Bizi endişelendiren yoğun vakalar ve İspanya ile İtalya’daki hastane manzaraları burada olmadı” dedi. BERLİN SÜRECİ İYİ YÖNETTİ

Berlin’in genç ve çok gezen bir nüfusu olduğunu söyleyen Dr. Kalender, buna rağmen kentte beklenenin çok altında vakaların ortaya çıktığına işaret etti. Dr. Kalender “Hastaneye genç hastalardan çok yaşı ilerleyenler genellikle yattı. Ancak çok genç vakalar da oldu. Yaşamını yitiren hastalarımız da vardı. Hastalığa çok iyi direnenler oldu. Aşırı kilolu ve nefes darlığı bulunan ileri yaşta bir hastanın hayata tutunma mücadelesine şahit oldum. Müthiş bir direniş gösterdi ve başardı. Hepimizin saygısını kazandı. Bu tür vakalar bizi çok motive etti” dedi. Berlin’de 16 yaşında bir genç kız ile 19 yaşında Suriyeli bir mülteci hastaneye kaldırılır kaldırılmaz birkaç saat içinde yaşamını yitirmişti. Genç hastaların yaşamını yitirmesiyle ilgili soruya Dr. Kalender “Virüsün ölümcül olduğu biliniyor. Ancak tam olarak kimler için ölümcül olup olmadığına ilişkin net bilgiler yok. Her yaşta insanları yaşamdan alabiliyor” dedi.

ÖNERİLEN ÖNLEMLERE DİKKAT EDİLMELİ

Hastalıktan korunmanın önlemlere uymakla mümkün olabileceğine dikkat çeken Dr. Kalender “Biz sağlık çalışanları direkt koronavirüs vakalarıyla temas halindeydik. Kendimizi koruduk. Sevdiklerimizi koruduk. Ben 15 yaşındaki kızımla yaşıyorum. Onunla her gün temas halindeyiz. Önerilen önlemlere harfiyen uyuduk. Ekstra başka bir önlem almadık. Günlük yaşantımızı sürdürdük. İnsanlar uzmanların önerilerine kulak vermeli. En önemli unsur bundan sonra maske kullanımı. Maske hem bizi hem de sevdiklerimizi koruyor. Maske takmayı kimse ihmal etmesin. Eğer maske ve hijyen kurallarına uyulmazsa ikinci bir dalga gelir. Sağlık çalışanlarının bugüne kadar yaptıkları tüm emekleri boşa gider. Berlin’de düzenlenen gösteriler ve toplanmalar çok sorumsuzcaydı” dedi.

8 HASTA YATIYOR

Son dönemlerde hasta sayısının iyice azaldığını belirten Dr. Kalender “An itibariyle hastanede 8 vaka yatıyor. Sadece biri yoğun bakımda. Diğerleri serviste kontrol altında tutuluyor. Gelen hastaların büyük bölümü kendisi gitmese bile nargile barlara gidenlerden hastalığı kaptığını fark ettik. Nargile barlar şu sıralar hastalığın yayılmasında en etkili yerlerin başında geliyor” dedi.