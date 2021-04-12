Maske takmayana 6 ay tren yasak

Tren yolculuklarında kontrolleri sıklaştıran DB yönetimi, ikaza rağmen maske takmamakta ısrar eden yolculara tren yasağının yanı sıra istasyonlara girme yasağı da getirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Demir Yolları Sözcüsü, şimdiye kadar onlarca kişiye ilk uyarı yapıldıktan sonra tamamen yolculuktan men edildiğini söyledi. İlk etapta 6 ay süreyle verilen yolculuk yasağına uymayan yolcular hakkında ise cezai işlem başlatılacağını kaydeden sözcü, kontrollerin pandemi sona erene kadar artarak devam edeceğini vurguladı. Ülke genelindeki tren yolculuklarında geçen yılın mart ayından itibaren özel güvenlik birimleri pandemi kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.