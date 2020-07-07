Maske takmaya devam

ALMANYA’da birçok eyalet koronavirüs salgını nedeniyle kapalı yerlerde maske zorunluluğunu kaldırıp tavsiyeye dönüştürmek istiyordu. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti ise 4 Ağustos itibariyle maske şartını kaldırmayı planlıyordu. Ancak sağlık uzmanlarının uyarması, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve 16 eyaletin sağlık bakanının tepkisi üzerine maske mecburiyetinin devamına karar verildi. Sağlık Bakanı Spahn, maske mecburiyetinin kalkmasının salgının geçtiği izlenimi yaratacağını ve bunun çok yanıltıcı olacağını vurguladı. Başbakan Merkel ve hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti de maske mecburiyetinin kaldırılmasına karşı çıktı.