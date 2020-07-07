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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.07.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Maske takmaya devam

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Maske takmaya devam
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Almanya’da bazı eyaletlerin maske mecburiyetini kaldırma girişimi sağlık bakanları ve uzmanların tepkisi üzerine ters tepti. Federal Sağlık Bakanı ve 16 eyaletin Sağlık Bakanları maskenin devamına karar verdi.

ALMANYA’da birçok eyalet koronavirüs salgını nedeniyle kapalı yerlerde maske zorunluluğunu kaldırıp tavsiyeye dönüştürmek istiyordu. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti ise 4 Ağustos itibariyle maske şartını kaldırmayı planlıyordu. Ancak sağlık uzmanlarının uyarması, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve 16 eyaletin sağlık bakanının tepkisi üzerine maske mecburiyetinin devamına karar verildi. Sağlık Bakanı Spahn, maske mecburiyetinin kalkmasının salgının geçtiği izlenimi yaratacağını ve bunun çok yanıltıcı olacağını vurguladı. Başbakan Merkel ve hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti de maske mecburiyetinin kaldırılmasına karşı çıktı.

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