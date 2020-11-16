‘Maske takmak zararlı değil, aksine mutlaka takılmalı’

ALMAN Haber Ajansı dpa’ya konuşan Dr. Junge Hülsing, boğaz ve burundaki mukoza zarlarının korunmasının kış aylarında üst solunum rahatsızlıklarının önlenmesi için önemli olduğunu söyledi. Prensip olarak mukoza zarlarının sıcak ve soğuk havalarda korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Dr. Hülsing, şöyle dedi: “Maske takmak bu işlevi kolaylaştırır. Kuru burun mukozaları veya burun kanamalarında burun deliğini tıpa gibi bir şeyle kapatmanız tavsiye edilir. Bu, mukoza zarının iyileşmesini sağlar. Maske de bu işlevi görüyor. Hem bez hem de tıbbi maskelere takılan bakterilerin ve virüslerin sürekli solunmasının riskli olduğu yönündeki iddialar asılsız. Cerrahlar 12 saat süren ameliyatlarda maskeyi hiç çıkarmıyor. Maske altında sürekli nefes almak sadece hoş bir durum değil. Ama sağlık açısından olumsuz bir yanı yok. Okullarda ise 45 dakika olan ders süreleri 40 dakikaya indirilip, buna karşılık teneffüs süreleri uzatılabilir. Böylece öğrencileri hastalıklardan koruyabiliriz. Her ders öncesi veya sonrasında da sınıftaki pencerelerin 8-10 dakika kadar açık tutulması gerekir.”

Alman Kaza Sigortası da yaptığı açıklamada maske takmanın üst solunum yollarında hastalıklara yol açtığına ilişkin iddialarının doğru olmadığını belirtti. Maskenin tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi gençlerde ve küçük çocuklarda da koruma görevi gördüğü belirtilen açıklamada, gün boyunca iş yerinde ve sınıflarda takılmasının da insan sağlığı açısından bir risk taşımadığı vurgulandı.