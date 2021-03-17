Maske skandalÄ±nda CSUâ€™lu bir vekil daha

MÃœNÄ°H savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n maske satan ÅŸirketlere arabuluculuk yaparak komisyon aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle CSUâ€™lu Bavyera Eyalet Parlamentosu milletvekili Alfred Sauters hakkÄ±nda da soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SavcÄ±lÄ±k isim vermediÄŸi halde, soruÅŸturmayÄ± doÄŸrularken, baÅŸta haftalÄ±k Der Spiegel dergisi olmak Ã¼zere bazÄ± gazeteler, aynÄ± zamanda avukat olan Alfred Sauterâ€™in evinde ve bÃ¼rolarÄ±nda arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yer verdiler.Â

AVUKAT OLARAK DESTEK VERMÄ°Åž

Bir dÃ¶nemler Bavyera Eyaleti Adalet BakanÄ± olarak da gÃ¶rev yapan Alfred Sauterâ€™in maske satan bir ÅŸirket ile Bavyera SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda bir sÃ¶zleÅŸme imzalanmasÄ±na avukat olarak destek verdiÄŸi ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda komisyon aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. BilindiÄŸi gibi daha Ã¶nce de CSUâ€™lu Federal Meclis milletvekili Georg NÃ¼sslein ile CDU milletvekili Nikolas LÃ¶belâ€™in de maske satan ÅŸirketlere arabuluculuk yapÄ±p yÃ¼zbinlerce euro komisyon aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Nikolas LÃ¶bel milletvekilliÄŸinden istifa ederken, Georg NÃ¼sslein bu yasama dÃ¶neminin sonuna kadar gÃ¶revi sÃ¼rdÃ¼rmekte Ä±srar etmiÅŸti.Â

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