Maske skandalı Meclis’te

YEŞİLLER Partisi, sunduğu bir önergede Federal Meclis’te grubu bulunan partilerin maske alımıyla ilgili dosyayı görmelerine izin verilmesini istedi. Muhalefet özel soruşturma isterken, SPD de dolaylı olarak Sağlık Bakanı’nın istifasını istiyor. CDU ise iktidar ortağı SPD’yi dürüst olmayan seçim kampanyası yürütmekle suçladı. Sağlık Bakanı Jens Spahn hakkında 2020’de 1 milyar euro değerinde Çin’den sertifikasız maske aldığı ve bunu evsizlere, engellilere ve dar gelirlilere dağıtmak istediği iddia ediliyor.

‘BENİ GERÇEKTEN TİKSİNDİRİYOR’

Federal Meclis oturumunda söz alan ve Sol Parti adına konuşan Susanne Ferschl, Jens Spahn’ı sert bir dille eleştirirken, “Sosyal yardım alanlar söz konusuysa vergi tasarrufu yapan biri gibi davranmanız, ancak milyarlarca vergi parası yakılınca, bunun hiçbir önemi yok gibi davranmanız beni gerçekten tiksindiriyor” dedi.

‘NEDEN TEPKİ VERMEDİNİZ’

SPD adına söz alan Katja Mast ise Jens Spahn’a dönerek, “Bir şeyler mi gizlemek istiyorsunuz? Eyaletlerden gelen çekincelere neden tepki vermediniz” diye sordu. Katja Mast, partisi SPD’nin çirkin seçim kampanyası yürüttüğü yönündeki suçlamaları reddederken, bunların onursuz suçlamalar olduğunu belirtti. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak ise SPD’nin seçim kampanyası yaptığını ve gerçekleri saptırdığını söyleyerek Jens Spahn’i savundu.