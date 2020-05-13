‘Maske sıkıntısı kalmadı’

DIE Zeit gazetesine konuşan Sağlık Bakanı Jens Spahn pandemi başlangıcında federal ve eyaletler olarak ihmalleri olduğunu itiraf etti: “Daha erken maske almalıydık. Pandeminin başında tam bir bilinç oluşmadı. İnsanın sonradan aklı başına geliyor.” Şimdi ülke içinde tıbbi maske üretimini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Spahn, maske üretimi için devlet desteği alan şirketlerin tıbbi malzeme üretiminde gerekli kaliteyi yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı. Spahn, şimdi maske eksikliği sorunu yaşamadıklarını, tabibler odaları ve eyaletlerin stoklarının dolu olduğu bilgisini verdiklerini söyledi.